حسام حسن: إدارة بيراميدز فوجئت بقراري نحو السعيد "الذي لا يعرف سوى مصلحته"

كشف أسطورة كرة المصرية حسام حسن كواليس مثيرة بشأن عبد الله السعيد لاعبه السابق في بيراميدز.

وقال حسن عبر برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "إدارة بيراميدز فوجئت بإشراكي لعبد الله السعيد أمام الأهلي بعد وصوله بساعات. كان قراري لأنني أعلم مدى ثباته النفسي. لو كان لاعبا آخر في مكانه ربما لم أكن سأشركه".

وفاز بيراميدز في المواجهة الأولى بين الفريقين 2-1، بعد أن صنع وسجل السعيد بعد سويعات من عودته من أهلي جدة.

وأوضح حسام حسن "عملت على دافع إثبات الوجود، أعرفه منذ أن دربته في فترة قصيرة في الإسماعيلي".

وشدد "عبد الله السعيد لا يعرف إلا مصلحته. بالمعنى السلبي والإيجابي للكلمة".

هل يتشابه مع حسام حسن في ذلك الأمر؟ "لا، تعاملت بقلبي في عودتي للأهلي من أوروبا، وعودتي لتدريب الزمالك من الأردن".

السعيد سجّل ثلاثية في انتصار بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه طنطا في استاد الدفاع الجوي، بالجولة 19 للدوري المصري.

وكُرم السعيد قبل المباراة لدخوله نادي المائة، ثم وصل لـ107 هدف بنهاية المباراة.

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