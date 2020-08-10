منافس الأهلي - الوداد يستعيد نغمة الانتصارات ويتصدر الدوري المغربي مؤقتا

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

استعاد الوداد المغربي نغمة الانتصارات في الدوري بالفوز على أولمبيك خربيكة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستضاف الوداد فريق أولمبيك خربيكة ضمن مباريات الجولة 21 بالدوري المغربي، واستعاد صدارة المسابقة مؤقتا حتى يخوض الرجاء مباراته.

وكان الوداد قد خسر مباراته الأخيرة أمام نهضة بركان بعد تعادله مولودية وجدة.

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وافتتح حمزة أسرير لاعب الوداد هدف المباراة الأول بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 21، ولكن تعادل إسماعيل حداد للوداد في الدقيقة 41 قبل نهاية الشوط الثاني.

ومع انطلاق الشوط الثاني تقدم الوداد سريعا بهدف براهيم نجم الدين في الدقيقة 48، وعزز الكونغولي كازادي كاسينجو التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 70، قبل أن يختتم محمد الفقيه التسجيل في الدقيقة 96 من ركلة جزاء لأولمبيك خربيكة.

وغاب المدافع الإيفواري الشيخ كومارا عن لقاء اليوم بسبب إصابته في المباراة الأخيرة وغيابه لمدة شهر ونصف الشهر.

ورفع الوداد رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة مؤقتا بخوض 21 جولة وبفارق نقطة واحدة عن الرجاء الذي يلاقي حسنية أغادير غدا الثلاثاء.

ويستضيف الوداد فريق الأهلي المصري أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يقام لقاء الإياب في مصر أحد يومي 2 أو 3 من شهر أكتوبر المقبل.

فلنقف لتحية عبد الله السعيد

مصدر بـ اتحاد الكرة: ندرس التحقيق مع المصري

أحمد فتحي: لا داع لنشر الشائعات

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