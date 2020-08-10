فلنقف لتحية عبد الله السعيد.. بيراميدز يكتسح طنطا في شوط واحد

فاز بيراميدز على ضيفه طنطا بثلاثة أهداف دون رد في ملعب الدفاع الجوي، بالجولة 19 من الدوري المصري.

عبد الله السعيد بطل المباراة سجل الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني.

ليرفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الزمالك الثالث (صاحب المباراتين الأقل، والذي سيخصم من رصيده 3 نقاط في نهاية الموسم).

بينما تجمّد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز 16.

ليكرر بيراميدز فوزه على طنطا، بعد أن انتصر عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

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تكريم السعيد

قبل بداية المباراة، تم تكريم عبد الله السعيد لدخوله نادي المائة، بحضور عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتسليمه درع يحمل اسمه ونقش المئوية.

















هجوم دون مهاجمين

دفع أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز بتشكيلٍ خالٍ من المهاجمين الصرحاء، إذ اكتفى بإشراك إيريك تراوري في مركز المهاجم ومن خلفه عبد الله السعيد.

تسديدات افتتاحية متتالية

بدأ بيراميدز المباراة بقوة كبيرة، فسدد السعيد في أكثر من مناسبة بالدقائق الأولى، لكن كراته عجزت عن إيجاد طريقها نحو الشباك.

في الدقيقة الرابعة خرجت كرته إلى ركلة ركنية بعد اصطدامها بالدفاع، وفي الدقيقة الخامسة تصدى حارس طنطا، وفي نفس الدقيقة اصطدمت تسديدة السعيد بزميله تراوري وخرجت.

ثم ساد الهدوء على المباراة، فسيطر بيراميدز دون أن يهدد مرمى طنطا في الدقائق التالية، لكنها عادت لتشتعل في نهايتها بقرارات تحكيمية قوية.

عصر ركلات الجزاء

عصر ركلات الجزاء بدأ في الدقيقة 40 بسبب لمسة يد على إبراهيم عادل لاعب بيراميدز داخل منطقة جزاء فريقه.

إسلام فؤاد لاعب طنطا انبرى للتسديد، لكن أحمد الشناوي تصدى لركلة الجزاء دون عناء في الدقيقة 42.

التصدي هو الأول للشناوي لركلة جزاء في الدوري منذ فبراير 2019.

🔵 بعد تصديه لركلة جزاء أمام طنطا في الشوط الأول 📊 الشناوي يتصدى لركلة الجزاء الأولى له في الدوري منذ 19 فبراير 2019، عندما تصدى لركلة جزاء جدو (الجونة) في فوز الجونة ضد بيراميدز بنتيجة 2-1 pic.twitter.com/AbquG5Hxih — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2020

لترتد الهجمة إلى بيراميدز ويسقط تراوري في منطقة الجزاء بعد تلاحم مع محمد فتحي حارس طنطا، ويحتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز في الدقيقة 44.

لكن بعد مراجعة اللقطة بهدوء في تقنية الفيديو، غيّر الحكم أحمد جمال قراره وأعلن عن عدم وجود مخالفة، لينتهي الشوط الأول على التعادل 0-0.

في الشوط الثاني تواصل التصفير لركلات الجزاء.

في الدقيقة 48 عاد أحمد جمال إلى تقنية الفيديو، ليكتشف مخالفة ارتكبها إسلام فؤاد –مهدر ركلة جزاء طنطا- في حق أحمد أيمن منصور، ويحتسب ركلة جزاء لـ بيراميدز.

يومك ليس أسوأ من يوم إسلام فؤاد الذي أضاع ركلة جزاء لفريقه وأهدى بيراميدز ركلة جزاء وتسبب في تأخر طنطا في النتيجة ⚽️🟡 pic.twitter.com/2MMztSHWWc — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2020

المتخصص عبد الله السعيد تقدم للتسديد ونجح في الدقيقة 49، ورفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري.

ركلة الجزاء التالية لم تتأخر، فاحتسبها أحمد جمال مباشرةً بعد عرقلة كابونجا لـ إبراهيم عادل في الدقيقة 55، وفي سيناريو كربوني، تقدّم السعيد وسدد في الزاوية اليمنى أيضا، مضاعفا النتيجة لـ بيراميدز.

هاتريك الـ11 دقيقة وتخطي تريكة

في الدقيقة 60، أكمل السعيد الهاتريك بعد مجهود رائع من محمد حمدي، وتمريرة إلى هداف الدوري المصري الذي رفع رصيده إلى 16 هدفا في المسابقة بتسديدة يمينية أرضية رائعة عانقت شباك طنطا.

رصيد عبد الله السعيد الإجمالي وصل إلى 107 هدفا في الدوري المصري، متخطيا محمد أبو تريكة صاحب الـ106 هدفا، ومعادلا أحمد الكاس.

بيراميدز حاول إضافة هدف رابع بواسطة البديل دودو الجباس في الدقيقة 65 بعد انفراده بالمرمى، لكن تسديدته جاءت في الشباك الخارجية.

بديل آخر حاول الابتعاد بالنتيجة دون أن ينجح، هو إبراهيم حسن في الدقيقة 71، لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة الخارجية.

لتنتهي المباراة دون جديد: عبد الله السعيد سيد هدافي الدوري المصري هذا الموسم.