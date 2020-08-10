بقايا الاتحاد السكندري تجبر الزمالك على التعادل +90

تعثر الزمالك بالتعادل في مباراته الثانية منذ استئناف الدوري المصري، حيث تعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في المواجهة المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري.

وأمام تألق صار معتادا من عماد السيد حارس مرمى زعيم الثغر أمام فريقه السابق، واختيارات طلعت يوسف التي غاب عنها 9 لاعبين أساسيين، كانت لدغة فرجاني ساسي في الدقيقة 44 من الشوط الأول كافية لتحقيق الفوز في مباراة جرب فيها باتريس كارتيرون الكثير من الأمور، على رأسها مشاركة التونسي في المركز رقم 10 أمام طارق حامد ومحمد حسن. كل ذلك كان سيصبح حقيقة، وبالفعل استمر حتى الدقيقة 93 من المباراة، حين سجل أحمد راشد هدف تعادل قاتل لزعيم الثغر.

الزمالك حقق نقطته رقم 35 وصعد للمركز الثالث متساويا مع بيراميدز (يٌخصم منه 3 نقاط بنهاية الموسم بقرار اتحاد الكرة)، أما الاتحاد فيظل خامسا بـ 28 نقطة.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، دون خطورة تذكر.

الأمر ظل كذلك حتى الدقيقة 22، عندما لعب محمد عبد الشافي عرضية ارتقى لها إسلام جابر برأسية تألق أمامها عماد السيد.

بعد 22 دقيقة أخرى، سجل الزمالك هدفه الأول والوحيد.

واستغل ساسي عرضية حازم إمام التي حاول محمود رزق مدافع زعيم الثغر تشتيتها، لكنها وصلت للتونسي داخل منطقة الجزاء.

ودون هوادة، سدد ساسي كرة أرضية سكنت شباك عماد السيد في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

ساسي شارك في مركز جديد في مواجهة استاد برج العرب، حيث احتل المركز رقم 10 ما يقربه أكثر من مرمى السيد وزعيم الثغر.

صاحب الـ 28 عاما سجل هدفه الثالث هذا الموسم، بينما صنع 3 أهداف.

ولم يسجل ساسي في الدوري منذ التسجيل ضد المقاولون في أكتوبر الماضي.

وانتهى الشوط الأول بتلك النتيجة، وفي الشوط الثاني سيطر الزمالك بشكل أكبر وزادت تجارب كارتيرون.

في الدقيقة 55، حاول مصطفى محمد زيادة الغلة لكن تسديدته مرت بجوار القائم.





















































































وبعدها بـ 8 دقائق، استعاد كارتيرون نجميه أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، حيث شارك المغربيان في محل إسلام جابر ومحمد حسن.

من هنا، زادت سيطرة الزمالك وفرصه، حيث تصدى السيد لانفراد تام من بنشرقي، وبعدها أنقذ فرصة مؤكدة أمام أحمد سيد "زيزو".

تجارب كارتيرون استمرت أمام غياب الخطورة السكندرية، حيث منح الفرصة لعمر السعيد في الدقيقة 80 على حساب مصطفى محمد، فيما شارك محمد عبد الغني على حساب قائد الفريق حازم إمام.

بقية الدقائق لم تشهد الكثير سوى مشاغبات هجومية نادرة من زعيم الثغر لإدراك التعادل دون تحقيق خطورة تاريخية على مرمى محمد أبو جبل.

الندم

هل ندم الزمالك على كل تلك الفرص؟ هذا ما حدث بالفعل.

في الدقيقة 93، وجدت عرضية شاردة رأس خالد قمر الذي مررها بالرأس أمام أحمد راشد الذي سدد صاروخا من داخل منطقة الجزاء معلنا التعادل القاتل لزعيم الثغر.

فلنقف لتحية عبد الله السعيد

مصدر بـ اتحاد الكرة: ندرس التحقيق مع المصري

أحمد فتحي: لا داع لنشر الشائعات