غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب في الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على كل لاعب في الفريق الأبيض بعد التعادل مع الاتحاد السكندري.

وتعادل الاتحاد السكندري في الوقت بدلا من الضائع مع الزمالك بهدف لكل فريق، في الجولة الـ18 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأعلنت قناة الزمالك أن مرتضى منصور قرر توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب من الفريق الأبيض شارك أمام الاتحاد السكندري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، ويخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم وفقا لقرار اتحاد الكرة.

ويلعب الزمالك ضد مصر للمقاصة يوم السبت المقبل في الجولة الـ19 من الدوري.

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