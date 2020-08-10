حازم إمام: سيناريو مباراة الاتحاد تكرر كثيرا مع الزمالك.. يجب أن يكون التركيز طوال اللقاء

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

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انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق أداء لاعبي الفريق بعد التقدم أمام الاتحاد مما تسبب في خسارة الفريق لنقطتين في النهاية.

ورغم سيطرة الزمالك طوال اللقاء تعادل الفريق أمام الاتحاد بهدف لكل منهما، وسجل الفريق السكندري هدفه في الدقيقة 93 من المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال حازم إمام في الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "نحن الزملكاوية نعرف ذلك السيناريو ونشاهده كتيرا".

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وتابع "بين شوطي اللقاء قلت لي لم نر أبو جبل وقلت لك ربنا يستر هذا يحدث دائما مع الفريق".

وشدد حازم إمام "يجب أن يكون التركيز أكثر من ذلك من لاعبي الزمالك، أحيي لاعبي الاتحاد على محاولتهم بعد الدقيقة 90".

وأضاع الزمالك العديد من الفرص المتتالية خلال اللقاء بعد التقدم قبل أن ينجح الاتحاد في التعادل في أخر دقيقة من المباراة.

وأضاف إمام "على لاعبي الزمالك أن يكون التركيز ثابت حتى نهاية المباراة لكنهم شعروا أن الفريق ضمن نقاط المباراة".

وتابع "الزمالك وصل إلى المرمى 16 مرة ومن غير الطبيعي أن تنتهي النتيجة في النهاية بالتعادل".

وشدد "الزمالك لعب بشكل جيد جدا أمام الاتحاد وكان أفضل طوال اللقاء وأخطر على المرمى".

وأتم حازم إمام تصريحاته "لكن كل الاحترام لفريق الاتحاد على محاولته في النهاية رغم تفوق الزمالك".

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