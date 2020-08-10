أحمد فتحي: لا داع لنشر الشائعات حول علاقتي بـ الأهلي

شدد أحمد فتحي لاعب الأهلي على علاقته القوية مع النادي الأحمر وجماهيره وإدارته.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وكتب فتحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لا داعي لنشر الشائعات حول علاقتي بالنادي الأهلي".

وأضاف "وكذلك علاقتي بإدارة النادي ومدربيه وجماهيره".

وأتم "كل ما يقال حاليا عار تماما من الصحة ولم ولن يحدث أي مشاكل مع الكيان إن شاء الله".

ونفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي نشوب أزمة بين ريني فايلر المدير الفني وأحمد فتحي ظهير الفريق بحجة اعتراض الأخير على عدم مشاركته ضد إنبي. (طالع التفاصيل)

وغاب فتحي عن التشكيل الأساسي للأهلي في الفوز على إنبي 2-0 أمس الأحد في الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن فتحي يقضي أخر مواسمه مع الأهلي، بعدما اختار الانتقال إلى بيراميدز بنهاية الموسم بعد نهاية عقده مع المارد الأحمر.

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