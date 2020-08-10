العندليب: أحلم بتدريب الزمالك.. ورفضت العمل بمبدأ "نفع واستنفع"

مازال يحلم عبد الحليم علي هداف الزمالك التاريخي في بطولة الدوري، بتدريب ناديه يوما ما.

وقال علي عبر برنامج في الاستاد على إذاعة نجوم إف إم: " التدريب في مصر يعتمد على العلاقات الشخصية والوكلاء".

وأضاف "التدريب فكر وإمكانيات وليس شيء آخر،. وصل لي عرض تدريبي قبل ذلك بمبدأ (نفع واستنفع) ولكني رفضت العمل بهذه الطريقة".

وشدد "أحلم بتدريب الزمالك يوما ما، أعمل على تطوير نفسي بالدراسات ومنتظر الفرصة".

وأكمل "أرحب بالعمل مع الزمالك سواء فنيا أو إعلاميا، علاقتي بمجلس إدارة الزمالك جيدة وليس هناك أي أزمة بيني وبين أحد، أحترم الجميع".

وأتم "إذا طلب مني التواجد في النادي سأرحب فورا على المستويين الفني والإعلامي".

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