العندليب: أحلم بتدريب الزمالك.. ورفضت العمل بمبدأ "نفع واستنفع"

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 21:23

كتب : أحمد شاكر

عبد الحليم علي

مازال يحلم عبد الحليم علي هداف الزمالك التاريخي في بطولة الدوري، بتدريب ناديه يوما ما.

وقال علي عبر برنامج في الاستاد على إذاعة نجوم إف إم: " التدريب في مصر يعتمد على العلاقات الشخصية والوكلاء".

وأضاف "التدريب فكر وإمكانيات وليس شيء آخر،. وصل لي عرض تدريبي قبل ذلك بمبدأ (نفع واستنفع) ولكني رفضت العمل بهذه الطريقة".

أخبار متعلقة
هدف لا ينسى – ياااه ع العظمة.. يااه على العظمة يا ع الفكر يا عبد الحليم عبد الحليم علي يحكي لـ في الجول كواليس تتويج الزمالك بالسوبر ضد الوداد وخوضه المباراة مصابا عبد الحليم علي.. أسطورة العندليب

وشدد "أحلم بتدريب الزمالك يوما ما، أعمل على تطوير نفسي بالدراسات ومنتظر الفرصة".

وأكمل "أرحب بالعمل مع الزمالك سواء فنيا أو إعلاميا، علاقتي بمجلس إدارة الزمالك جيدة وليس هناك أي أزمة بيني وبين أحد، أحترم الجميع".

وأتم "إذا طلب مني التواجد في النادي سأرحب فورا على المستويين الفني والإعلامي".

اقرأ أيضا

فلنقف لتحية عبد الله السعيد

مصدر بـ اتحاد الكرة: ندرس التحقيق مع المصري

أحمد فتحي: لا داع لنشر الشائعات

عبد الحليم علي الزمالك، عبد الحليم علي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الترسانة لـ في الجول: 3 حالات إصابة بـ كورونا في صفوفنا 19 دقيقة | مصر
غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب في الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد 31 دقيقة | الدوري المصري
بقايا الاتحاد السكندري تجبر الزمالك على التعادل +90 36 دقيقة | الدوري المصري
قادمون لغزو أوروبا بعد 10 سنوات.. إنتر يطيح بـ ليفركوزن 43 دقيقة | أوروبا
منافس الأهلي - الوداد يستعيد نغمة الانتصارات ويتصدر الدوري المغربي مؤقتا 47 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحليم علي: أتمنى أن يؤجل مصطفى محمد حلم الاحتراف.. ومصر لا تعاني من غياب المهاجمين ساعة | الدوري المصري
ساسي "الجديد" يمنح الزمالك التقدم على الاتحاد ساعة | الدوري المصري
تشاتشيتش: أمتلك 2 من أفضل حراس مصر.. وأتمنى تجاوز السعيد للعشرين هدفا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا
قد ينال إعجابك