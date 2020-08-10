ويليان يخضع للكشف الطبي في أرسنال.. والإعلان عن الصفقة قريبا

خضع البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي السابق للكشف الطبي تمهيدا للانضمام لصفوف أرسنال.

ويليان النادي : تشيلسي أرسنال

وذكرت صحيفة " Evening Standard" الإنجليزية المهتمة بأخبار أندية لندن، أن ويليان أنهى إجراءات الكشف الطبي في أرسنال، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبا.

وانتهى تعاقد ويليان مع تشيلسي ليرحل عن الفريق الأزرق بعد 7 سنوات.

وقال ويليان في رسالته التي نشرها عبر "تويتر": "لقد كانت 7 أعوام رائعة. في أغسطس 2013 حينما تلقيت عرض تشيلسي كنت مقتنعا أن علي اللعب لهذا الفريق، واليوم أنا متأكد أنه كان القرار الصائب".

وأتم "سأرحل ورأسي مرفوع، متأكد أنني فعلت كل ما في وسعي بقميص تشيلسي".

ويليان شارك الموسم الماضي في 47 مباراة بقميص تشيلسي، ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 9.

ولعب ويليان 339 مباراة مع البلوز منذ انضمامه للفريق، ونجح في تسجيل 63 هدفا وصناعة 62.

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