عبد الحفيظ لـ في الجول: فتحي لم يعترض على عدم مشاركته ضد إنبي ويتعامل باحترافية

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 16:42

كتب : أحمد الخولي

أحمد فتحي مع الأهلي أمام صن داونز

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي نشوب أزمة بين ريني فايلر المدير الفني وأحمد فتحي ظهير الفريق بحجة اعتراض الأخير على عدم مشاركته ضد إنبي.

وغاب فتحي عن التشكيل الأساسي للأهلي في الفوز على إنبي 2-0 أمس الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "ما يقال عن اعتراض أحمد فتحي على عدم مشاركته ضد إنبي غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة".

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وتابع "كل فرد داخل الفريق يعرف دوره وحدوده، ولا يتخطى أو يتجاوز أحد الحدود الموضوعة له".

وأوضح "أحمد فتحي لاعب ملتزم ويعرف حدوده كلاعب، وعلاقته بفايلر وزملائه يسودها الاحترام ويتعامل باحترافية كبيرة".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه لا أحد يتدخل في قرارات المدير الفني بشأن اختيار تشكيل اللاعبين للمباريات، مشددا على أن الجميع يلتزم بقرارات الجهاز الفني وفايلر.

يذكر أن فتحي يقضي أخر مواسمه مع الأهلي، بعدما اختار الانتقال إلى بيراميدز بنهاية الموسم بعد نهاية عقده مع المارد الأحمر.

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