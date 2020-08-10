ابحث عن لاعب آخر يا يونايتد.. دورتموند يعلنها: سانشو لن يرحل هذا الموسم

حسم نادي بوروسيا دورتموند موقف نجمه جادون سانشو وقرر الإبقاء عليه مع الفريق في الموسم المقبل وعدم بيعه لأي ناد آخر.

وقطع دورتموند الطريق أمام مانشستر يونايتد الذي يحاول منذ عدة شهور التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب للفريق الألماني.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند في تصريحات رسمية: "نخطط لاستمرار سانشو مع فريقنا في الموسم الجديد، وهذا القرار نهائي".

وأضاف "أعتقد أن هذا يجيب على جميع الأسئلة المتعلقة باللاعب".

وأتم تصريحاته "في الصيف الماضي عدلنا عقد اللاعب ليتناسب مع تطور مستواه معنا، وفي هذا السياق مددنا تعاقده حتى موسم 2023".

وبدأ مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي الشاب بنهاية عام 2019 الماضي.

وأكدت الصحافة الإنجليزية قبل عدة أسابيع أن يونايتد بات قريبا من ضم سانشو خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع دورتموند على كافة التفاصيل المالية للصفقة التي كانت ستصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني.

ويحاول يونايتد دعم خط هجوم فريقه بلاعب مميز ليجاور الثنائي ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال في الموسم المقبل وكان الهدف الأول للشياطين الحمر هو سانشو.

والآن سيحاول مانشستر يونايتد البحث عن لاعب آخر لضمه لهجوم الفريق الأحمر قبل بداية الموسم المقبل.

وكان هانز يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لدورتموند صرح لصحيفة "Süddeutsche Zeitung" في وقت سابق: "حتى الآن لا يوجد اتصال بيننا وبين يونايتد من أجل سانشو".(طالع كافة التفاصيل من هنا)

وأعلنت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن يونايتد ودورتموند بعيدان عن الاتفاق بشان قيمة سانشو، إذ أصر النادي الألماني على الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات لاعبه الشاب.(طالع التفاصيل)

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 11 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.

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