ميرور: سانشو يسافر إلى سويسرا.. هل ينفذ دورتموند ما قاله ليونايتد؟

تواجد جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند مع زملائه ضمن البعثة التي ستسافر إلى سويسرا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

وقال التقرير إن صاحب الـ20 عاما انضم إلى زملائه ما قد يتسبب في تعثر مفاوضات انضمامه إلى الشياطين الحمر بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرا.

بوروسيا دورتموند كان قد حدد مهلة لمانشستر يونايتد حتى يوم الإثنين للتعاقد مع سانشو قبل السفر إلى سويسرا، ومن ثم بداية الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ في سبتمبر المقبل.

على الجانب الآخر مانشستر يونايتد كثف مفاوضاته وعروضه دون التوصل لاتفاق نهائي مع دورتموند بشأن ضم لاعبه.

دورتموند من جانبه شدد على يونايتد أنه في حالة سفر اللاعب إلى سويسرا فلن يكون من الممكن بالنسبة له وللفريق أن يرحل خلال السوق الصيفية الجارية.

هانز يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لدورتموند كان قد صرح لصحيفة "Süddeutsche Zeitung" يوم الأربعاء الماضي: "حتى الآن لا يوجد اتصال بيننا وبين يونايتد من أجل سانشو". (طالع كافة التفاصيل من هنا)

وفي نفس اليوم، أعلنت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن يونايتد ودورتموند بعيدان عن الاتفاق بشان قيمة سانشو، إذ أصر النادي الألماني على الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات لاعبه الشاب. (طالع التفاصيل)

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 11 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.

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