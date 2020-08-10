عضو مجلس إدارة المصري: لن نلعب أي مباراة إلا بعد التأكد من سلامة كل اللاعبين

شدد طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري على أن فريقه لن يلعب أي مباراة في الدوري إلا بعد التأكد من سلامة كل اللاعبين.

وكانت نتيجة المسحة الطبية لنادي المصري قبل مواجهة حرس الحدود كشفت عن إصابة 16 فردا في الفريق بفيروس كورونا.

تعرف على القصة الكاملة لإصابة لاعبي المصري ومصير مباراة حرس الحدود

وقال هاشم عبر قناة الزمالك: "لن نلعب أي مباراة في الدوري إلا بعد شفاء جميع اللاعبين".

وأضاف "لا أعرف لماذا لا يريد اتحاد الكرة تأجيل المباراة رغم أنه قرر تأجيل مباراة الإنتاج الحربي مع نادي مصر للسبب ذاته".

وأكمل "اتحاد الكرة يتعنت مع نادي المصري بلا سبب واضح".

وأتم تصريحاته "أرى أن اتحاد الكرة يضغط بقوة لاستكمال الدوري لمصلحة الأهلي ولا يرى مصلحة أي ناد آخر".

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