عضو مجلس إدارة المصري: لن نلعب أي مباراة إلا بعد التأكد من سلامة كل اللاعبين
الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 01:05
كتب : FilGoal
شدد طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري على أن فريقه لن يلعب أي مباراة في الدوري إلا بعد التأكد من سلامة كل اللاعبين.
وكانت نتيجة المسحة الطبية لنادي المصري قبل مواجهة حرس الحدود كشفت عن إصابة 16 فردا في الفريق بفيروس كورونا.
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وقال هاشم عبر قناة الزمالك: "لن نلعب أي مباراة في الدوري إلا بعد شفاء جميع اللاعبين".
وأضاف "لا أعرف لماذا لا يريد اتحاد الكرة تأجيل المباراة رغم أنه قرر تأجيل مباراة الإنتاج الحربي مع نادي مصر للسبب ذاته".
وأكمل "اتحاد الكرة يتعنت مع نادي المصري بلا سبب واضح".
وأتم تصريحاته "أرى أن اتحاد الكرة يضغط بقوة لاستكمال الدوري لمصلحة الأهلي ولا يرى مصلحة أي ناد آخر".
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