أتليتكو يعلن عن اكتشاف حالتي كورونا قبل مواجهة لايبزج

أعلن نادي أتليتكو مدريد عن اكتشاف حالتين اثنتين مصابتين بفيروس كورونا بين أفراده.

وذكر بيان أتليتكو أن القائمة المسافرة إلى البرتغال لمواجهة لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا، ستخضع لمسحة جديدة للكشف عن كورونا بعد اكتشاف الحالتين الإيجابيتين.

وذكر أتليتكو أن الثنائي معزول، وطالب باحترام عدم الكشف عن هويتهما.

ولم يوضح أتليتكو إن كانت الحالتين ترجعان إلى لاعبين أم أفراد في الطاقم الفني.

ويخوض أتليتكو مدريد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج الألماني يوم الخميس المقبل في ملعب جوزيه ألفالادي.

وكان ريال مدريد بدوره قد افتقد ماريانو دياز في مواجهة مانشستر سيتي بالدور ثُمن النهائي، لإصابته بفيروس كورونا، وأقيمت المباراة بشكل طبيعي.

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