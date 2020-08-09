من اليمين لـ اليسار.. الأهلي يُذيب صمود إنبي في عودة النسر للتحليق

فك الصمود الظهير الأيمن، ووضع كلمة النهاية الظهير الأيسر. الأهلي ينتصر على الأهلي في ظهوره الأول في الدوري بعد استئناف المسابقة من جديد.

الأهلي فاز على إنبي بثنائية مقابل لا شيء في لقاء من الجولة الـ 15 في الدوري المصري.

ثنائية الأهلي جاءت في الشوط الثاني عن طريق محمد هاني وعلي معلول في الـ 64 والـ 94 على الترتيب.

الفريق البترولي صمد حتى مرور أكثر من ساعة من اللعب، ألا أن صناعة أيمن أشرف على رأس محمد هاني، أذابت الصمود، قبل أن يوجه معلول الضربة القاضية في النهاية.

ووصل الأهلي للنقطة 52 ليواصل وحيدا التحليق في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 25 في المركز السابع.

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ➖ ✅ 🔴18 مباراة 🦅17 فوزًا الأهلي تحت قيادة ريني فايلر حصد 52 نقطة من أصل 54 نقطة👏 pic.twitter.com/WU0mYIg6zz — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 9, 2020

البداية

ريني فايلر اعتمد على مروان محسن في خط الهجوم وخلفه جونيور أجايي وجيرالدو ومحمد مجدي "أفشة".

ظهرت من جديد ثنائية عمرو السولية وأليو ديانج في وسط الملعب، مع مشاركة رباعي الدفاع محمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني.

وبالتأكيد محمد الشناوي في حراسة المرمى.

على الجانب الآخر اعتمد حلمي طولان على أحمد علي كمهاجم صريح ومعه عمرو ناصر مع غياب محمد شريف.

شارك محمد بسيوني في وسط الملعب بجانب أحمد العجوز وعبد الرحمن عماد وعبد الرحمن عامر في وسط الملعب.

وظهر ثنائي قلب الدفاع أسامة جلال ورامي صبري في التشكيل الأساسي لـ إنبي.

أحمد علي يقود هجوم إنبي أمام الأهلي في غياب محمد شريف بسبب عدم سماح الأهلي له بالمشاركة في المباراة 🔵⚽️ pic.twitter.com/opnKavKIot — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 9, 2020

البداية كانت هادئة وسدد مروان محسن كرة سهلة على مرمى إنبي في أول 5 دقائق من عمر اللقاء.

منذ اللحظة الأولى وظهر اعتماد إنبي على الدفاع المتقدم مع محاولة الأهلي الاختراق عن طريق انطلاقات جيرالدو ومعلول.

سيطرة الأهلي جاءت بلا خطورة، نفس حال إنبي الذي لم يظهر هجوميا في بداية المباراة.

وحصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 20 بعد تدخل مع أحمد علي.

وفي الدقيقة 25 حصل علي فوزي على بطاقة صفراء هي الأولى لـ إنبي بعد "شد" لـ جيرالدو.

وأرسل علي معلول عرضية داخل منطقة الجزاء كاد أيمن أشرف أن يحولها داخل المرمى، ولكن رأسيته مرت بجوار القائم.

وكاد ديانج أن يفتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة 29 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته تصدى لها محمود جاد بسهولة.

خطورة الأهلي في أول نصف ساعة جاءت من الكرات الثابتة، مع نادرة التحرك دون كرة.

ومثلما تسبب جيرالدو في حصول علي فوزي على بطاقة صفراء، حصل بسيوني على نفس البطاقة بعد نفس التدخل في الدقيقة 43.

وفي النهاية انتهى الشوط الأول بلا أي فرص محققة تُذكر.

تألق جاد وتدخل فايلر

الأهلي دخل بقوة وسرعة في الشوط الثاني أكثر من الأول، وانطلق جيرالدو داخل منطقة الجزاء قبل أن يبعد كريم فؤاد الخطورة إلى ركلة ركنية مرت بلا خطورة على الفريق البترولي.

الفرصة الأولى والمحققة لـ الأهلي جاءت في الدقيقة 55 عن طريق أفشة.

لعبة ثنائية بين السولية وأفشة والأخير توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد ولكن جاد تألق وحمى مرمى إنبي من الفرصة الأولى لـ الأهلي.

وتدخل فايلر مع وصول الدقيقة 59 ليدفع بالثنائي أليو بادجي وحمدي فتحي بدلا من مروان محسن وديانج.

وواصل جاد تألقه في الدقيقة 61 ليحرم أجايي من هدف أول بعد استغلال الأخير تخبط في دفاع إنبي، ولكن حارس الفريق البترولي أوقف الخطورة.

ورد حلمي طولان على فايلر، ليدفع بـ حميد ماو في وسط الملعب بدلا من أحمد العجوز في الدقيقة 62.

بووووووووم

الأهلي فك صمود إنبي في الدقيقة 64 بهدف رائع من محمد هاني.

أيمن أشرف استلم الكرة من بعد منتصف الملعب بقليل، قبل أن يرسل كرة ساقطة داخل منطقة جزاء إنبي لـ محمد هاني والأخير وضعها بأفضل طريقة ممكنة.

هاني ظهير الأهلي لم ينتظر وصول الكرة للأرض، ليحولها مباشرة بضربة رأس خفيفة خلف محمود جاد الذي كان يتقدم عن مرماه.

هدف أول لـ الأهلي في دوري ما بعد كورونا، وهدف أول لـ محمد هاني في الدوري هذا الموسم.

ودفع طولان بالثنائي فيستون عبد الرازق ومحمود غالي بدلا من عمرو ناصر وعبد الرحمن عماد في محاولة لتعديل النتيجة.

وليد سليمان شارك في الدقيقة 73 بدلا من جيرالدو.

التغيير الأخير من طولان جاء في الدقيقة 80 خرج بسيوني وكريم فؤاد وشارك أحمد حسين "ميسي"وعمر فتحي.

وكاد بادجي أن يعزز تقدم الأهلي لولا تألق جاد حارس إنبي، الذي واصل تألقه من جديد أمام ركلة حرة لوليد سليمان.

وشارك محمود وحيد بدلا من أفشة، كتغيير أخير لـ فايلر في الدقيقة 86.

لدغة ختامية

واحتسب حكم المباراة 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع نجح خلالها علي معلول في وضع لمسة مخادعة في الشباك.

ركلة حرة من علي معلول مرت من الجميع لتهز شباك إنبي وتكتب الهدف الثاني لـ الأهلي.

هدف معلول هو الرابع له في الدوري هذا الموسم.

ولم ينتظر الحكم طيلا يطلق صافرته معلنا عن انتصار الأهلي.