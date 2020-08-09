مؤتمر فايلر: غياب رمضان وكهربا والشحات؟ أعمل مع الخيارات المتاحة أمامي

شرح ريني فايلر المدير الفني للأهلي كيف سيقود الفريق الأحمر في الفترة المقبلة في ظل غياب كل من رمضان صبحي وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" ثلاثي هجوم الفريق.

وفاز الأهلي على إنبي بثنائية دون رد بعد استئناف الدوري، في الجولة الـ15 من المسابقة.

وقال فايلر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "منذ بداية المواجهة ونحن نسيطر على اللعب وأهدرنا عدة فرص أمام مرمى إنبي".

وأضاف "على الجانب الآخر لم تكن هناك أي فرصة خطيرة لفريق إنبي طوال المباراة".

وأكمل "الهدف الأول ساعد في فتح المباراة فرضنا سيطرتنا على وسط الملعب، حتى نجح معلول في تسجيل الهدف الثاني قبل صافرة النهاية".

وعن عودة حمدي فتحي للمشاركة قال "حمدي عنصر مهم بالنسبة لنا ومن الجيد أنه عاد للمشاركة مع الفريق".

وبسؤاله كيف سيعمل مع الفريق في ظل غياب حسين الشحات للإصابة وكهربا للإيقاف ورمضان صبحي بسبب انتهاء إعارته من نادي هدرسفيلد، رد فايلر قائلا: "أنظر إلى الخيارات المتاحة أمامي وأعمل مع اللاعبين المتاحين في القائمة دون النظر إلى الغيابات".

ويغيب الشحات للإصابة وكهربا للإيقاف في الدوري لنهاية الموسم، ورمضان صبحي لانتهاء إعارته من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، ولا تزال مفاوضات الأهلي مستمرة لتمديد إعارته.





































































































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