مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: وصلنا لـ 80% من قوامنا الأساسي

قال أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي إن الجهاز الفني وصل لـ 80% من الفريق الأساسي الذي سيواجه المصري يوم الجمعة المقبل في الدوري.

وتحدث السلحدار لـ FilGoal.com: "سنعمل في الفترة المقبلة على الاستقرار على باقي أفراد القوام الأساسي".

وأردف "الجهاز سيعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون والتركيز على التدريبات الخططية خلال الأيام المقبلة وحتى موعد مواجهة المصري".

وأتم السلحدار "الفريق سيخوض برنامجا تدريبىا أخيرا قبل لقاء المصرى سنعمل من خلاله على إعداد مجموعة اللاعبين القادرة على تنفيذ خطة اللعب والوصول إلى الهدف بتحقيق الفوز والثلاث نقاط".

ويواجه الإسماعيلي المصري يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ ١٩ للدوري

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة.

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