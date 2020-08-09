طولان: غياب رمضان عن مواجهة إنبي؟ وما الفارق بينه وأجايي

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 00:39

كتب : محرر في الجول

حلمي طولان - إنبي - الزمالك

قلل حلمي طولان المدير الفني لإنبي من تأثير غياب رمضان صبحي على الأهلي قبل مواجهة الفريقين اليوم الأحد في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وقال طولان لقناة "أون تايم سبورتس 1": "لا يوجد فارق بين رمضان وجونيور أجايي لأنه لا يقل خطورة عن رمضان ويشكل مصدرة قوة للأهلي الذي لا يتأثر بغياب لاعب".

وأضاف "إنبي يعاني من غيابات كثيرة مثل أحمد شكري ومحمود قاعود وعرفة السيد ومحمد رزق، وفريقي يتأثر يغباب أي لاعب عكس الأهلي الذي يمتلك 3 فرق وقادر على تعويض غياب أي لاعب".

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وانتقل طولان للحديث عن فوز الزمالك على المصري 1-0 يوم الخميس في عودة الدوري الممتاز بعد التوقف.

وصرح "المباراة تأثرت بفترة الغياب، وهذا وضع طبيعي جدا بالنسبة لفرق لم تلعب منذ 5 أشهر، والدليل ما حدث لمصطفى محمد وبعض اللاعبين".

وتابع "بعد 4 أو 5 مباريات من الممكن أن نتحدث عن المستوى الفني، لكن بالتأكيد هذا ليس الزمالك أو المصري فالمستوى الفني لايزال بعيدا عن المعهود والمعروف".

وأتم "حصلنا على فترة إعداد معقولة وليست كافية، ولكننا سنعمل وفقا لهذه المعطيات".

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