اختر التشكيل الأمثل لـ الأهلي أمام إنبي

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

لو أنك مكان ريني فايلر، أي أسماء ستكتب في تشكيل مباراة الأحد ضد إنبي؟

هل ستعتمد على أحمد فتحي أم محمد هاني؟

من سيقود هجومك، مروان محسن أم أليو بادجي؟

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هيا شارك باختيارك للتشكيل الأمثل للأهلي قبل مواجهة اليوم مع استئنافه للدوري المصري الممتاز.

وشارك التشكيل مع أصدقائك في وسائل التواصل الاجتماعي.

*تذكر أن رمضان صبحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات وصالح جمعة ورامي ربيعة وياسر إبراهيم خارج قائمة المباراة.

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