أحمد مرتضى: تركي طلب ضم الشناوي وجبر لـ الأهلي.. فطلبنا ضم السعيد وأجايي ومعلول

حكى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قصة جلسة جمعته بـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، والرئيس الشرفي السابق لنادي الأهلي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "يوما ما، مرتضى طلب مني الذهاب للسعودية للحديث مع تركي آل الشيخ حول بناء استاد الزمالك".

وأضاف "فوجئت به هناك يطلب ضم أحمد الشناوي وعلي جبر للأهلي. قال الشرط الجزائي في عقد الشناوي مليون ونصف المليون دولار، سأجعلهم 2 مليون لأجل خاطر مرتضى".

عضو مجلس الزمالك أكمل "قلت له هل أحمد موافق أساسا على ذلك؟ قال لي الشناوي كان معنا ووافق بالفعل".

أحمد مرتضى أتبع "للأمانة علي جبر لم يجلس مع مسؤولي الأهلي قبلها لكن خطته كانت لضمه في مرحلة تالية".

وأتم "قلت له ونحن في المقابل نريد ضم جونيور أجايي، وعلي معلول، وعبد الله السعيد من الأهلي".

أحمد الشناوي وعلي جبر انضما من الزمالك إلى بيراميدز في مرحلة تالية، فيما انضم عبد الله السعيد لبيراميدز أيضا من الأهلي.

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