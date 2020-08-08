رئيس يوفنتوس يوضح مصير ساري ويرد على "رحيل رونالدو لـ سان جيرمان"

أيام قليلة، وربما ساعات قليلة قادمة، قد تشهد تغييرات في الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، لأنه سيحدث "عملية تقييم شاملة". هكذا كشف أندريا أنييلي رئيس يوفي.

ليون أطاح بـ يوفنتوس من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مستغلا انتصاره ذهابا 1-0، رغم الخسارة إيابا 2-1. (طالع التفاصيل).

وقال أنييلي: "هذا الموسم كان حلوا ومُرا".

وأوضح في حديثه مع سكاي إيطاليا عقب المباراة "نجحنا في حصد لقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي وهذا يُكتب في التاريخ، ولكن ودعنا دوري الأبطال".

وأضاف "في دوري الأبطال الأمور كانت محبطة للغاية لنا وللاعبين وللجماهير".

وتابع "كما قلت من قبل، دوري الأبطال كان حلما والآن أصبح هدفا ولذلك نشعر بإحباط شديد من الخروج".

وعن مصير ماورسيو ساري مدرب يوفنتوس، أشار رئيس الأخير "خلال الأيام القليلة المقبلة سنُقييم كل شيء في موسمنا. سنضع كل شيء على الطاولة ونحتاج لأيام قليلة لإجراء التقييمات حول نتائج تحقيق أهدافنا".

واستكمل "بعد التقييم سنحدد كيف ستسير الأمور الموسم المقبل. الخروج بتلك الطريقة من دوري الأبطال يعد خيبة آمال كبيرة لنا".

واستمر "يوفنتوس يمتلك ما يجعله يحقق أهدافه المحلية والأوروبية. نحن نمتلك أفضل لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا واليوم أثبت من جديد ذلك (رونالدو)، ويجب علينا أن نبدأ من جديد الآن".

وأجاب رئيس يوفي على سؤال (هل معنى كلامك أنك ستُقيل ساري بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟) قائلا: "أريد أن أوضح أمر ما. لا يمكنك أخذ تتويجنا بالدوري الإيطالي كأمر مُسلم به لأننا في كل موسم نبدأ بـ 0 من النقاط. لا نحقق اللقب لأننا حققناه في المواسم الماضية. هو انتصار بالنسبة لنا في كل موسم".

واستدرك "لكننا سنقييم كل ما حدث هذا الموسم. نستعد لتحليل موسمنا بالكامل لنبدأ الموسم المقبل ب"جوع" أكثر للعب والانتصار في كل مباراة".

انتهى حديث رئيس يوفنتوس عن مصير ساري، ليتطرق ويتحدث عن كريستيانو رونالدو.

وعقب أنييلي على (فرانس فوتبول كتبت أن رونالدو ليس سعيدا وسيرحل لـ سان جيرمان)، قائلا: "رونالدو سيبقى معنا. أنا مقتنع تماما بأنه سيستمر معنا الموسم المقبل".

وأشار "التقرير الذي نُشر كان معتمدا على تصريحات منذ أشهر ماضية ولكنه نُشر الآن لأننا كنا سنلعب أمام فريق فرنسي (ليون). تلك خدعة إعلامية".

وشدد "رونالدو سيبقى مع يوفنتوس وسيظل أحد أعمدة الفريق في الموسم المقبل".























































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