مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: لن نشغل بالنا باعتراضات حدثت أو ستحدث

ترفض لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة ما تقدمه الفرق من اعتراضات ضد الحكام.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام –فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـFilGoal.com: "لن نشغل بالنا بالاعتراضات التي حدثت أو ستحدث في الفترة المقبلة".

وأضاف "لن نلتفت وسنستمر في مسيرتنا مهما حدث. إذا التفتنا لكل فريق سيعترض على الحكام فلن نلعب كرة القدم".

وأتم "محمد عادل حكم مباراة الزمالك والمصري قدم مباراة جيدة جدا والمصري لم يستحق أي ركلة جزاء، الخطأ الوحيد المٌحتمل هو لعبة محمد حسن التي كان يمكن أن يُطرد فيها، وهو خطأ وارد الحدوث في أي لقاء".

الزمالك كان قد فاز على المصري بهدف مقابل لا شيء مساء أمس الخميس في لقاء مؤجل من الجولة الـ14. مباراة أقيمت بتواجد تقنية الفيديو.

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وعقب المباراة، قدم النادي المصري اعتراضا لاتحاد الكرة على أداء محمد عادل حكم اللقاء وطالب بعدم إسناد مباريات الفريق له مرة أخرى، قبل أن ينضم سموحة لطلب المصري ويُطالب أيضا بعدم إسناد مبارياته للحكم ذاته.

اتحاد الكرة رد في بيان مقتضب صباح اليوم الجمعة، قال فيه " لا يحق للأندية التدخل في اختيار الحكام". (طالع التفاصيل)

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