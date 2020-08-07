لأن رونالدو لن ينتصر وحده.. ليون يٌقصي يوفنتوس ويتأهل لمواجهة سيتي

لأن كريستيانو رونالدو لن ينتصر وحده مهما حارب وقاتل. تأهل أوليمبيك ليون لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس.

يوفنتوس فاز على ليون بهدفين مقابل هدف على "يوفنتوس أرينا"، لكن ليون تأهل مستفيدا بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ميمفيس ديباي سجل هدف ليون الوحيد، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفا يوفنتوس في اللقاء.

وسيلتقي ليون مع مانشستر سيتي في ربع النهائي بعد فوز الأخير على ريال مدريد مجددا في المباراة الأخرى.



















































التشكيل

ماوريسيو ساري اختار البدء بـ كريستيانو رونالدو بجانب جونزالو إيجواين في هجوم يوفنتوس، فيما أبقى باولو ديبالا العائد لتوه من الإصابة على مقاعد البدلاء.

في المقابل بدأ ميمفيس ديباي كأساسي في تشكيل ليون، وفي حراسة المرمى واصل أنتوني لوبيز أداء دوره.

وصف المباراة

يوفنتوس كان السباق بالهجوم في بداية اللقاء. أليكس ساندرو أرسل عرضية في الدقيقة الأولى، قابلها جونزالو إيجواين بتصويبة نصحوبة بمضايقة من الدفاع، لتصل سهلة في يد أنتوني لوبيز حارس ليون.

يوفنتوس استمر في الضغط وفي الدقيقة الرابعة، كرة ثابتة تٌلعب ساقطة داخل منطقة الجزاء ويقابلها ساندرو برأسية تذهب إلى دي ليخت الذي يرسل عرضية نحو منطقة الجزاء، لكن الحكم يحتسب تسلل.

الدقيقة السابعة شهدت خطورة أخرى ليوفنتوس بعدما قطع بيانتش الكرة من دفاع ليون ثم مررها إلى إيجواين، والذي بدوره أرسل بينية إلى كريستيانو رونالدو الذي انفرد من وضعية صعبة وسدد فوق المرمى، والحكم احتسب التسلل أيضا.

ليون يبدأ الضغط

هنا بدأ الضيوف الضغط. حسام عوار سدد كرة جميلة في الدقيقة الثامنة، لكن تشيزني حولها إلى ركنية بصعوبة.

وفي الدقيقة العاشرة، احتسب فيليكس زولير الحكم الألماني ركلة جزاء لليون. بنتانكور من حسام عوار، لكن الحكم رأى بأن التدخل يستوجب ركلة جزاء واحتسبها.

ميمفيس ديباي سجل الهدف من ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا"، ولتصعب المباراة على يوفنتوس أكثر.

يوفنتوس يحاول العودة

هنا بدأ يوفنتوس يحاول العودة مجددا. وكاد يتحقق ذلك مبكرا في الدقيقة الـ19 بعدما توغل فيدريكو بيرنارديسكي وراوغ كل الدفاع ثم حارس المرمى، ولكنه تأخر في التسديد، ليتدخل مارسيلو مدافع ليون وينقذها من أمامه إلى ركنية في اللحظة الأخيرة ومن على خط المرمى تقريبا.

هدأت المباراة قليلة لما بعد فترة توقف الماء، وفي الدقيقة الـ34 كانت أول الفرص الأخرى بعد عرضية من كوادرادو، قابلها إيجواين برأسية ليست بالقوة الكافية، ليمسك بها أنتوني لوبيز.

استمر يوفنتوس في الضغط. كريستيانو رونالدو سدد مخالفة رائعة في الدقيقة الـ36، وقابلها أنتوني لوبيز بتصد أروع وأروع.

حكم اللقاء احتسب مخالفة أخرى ليوفنتوس في الدقيقة الـ37. بيانتش نفذها والكرة اصطدمت بيد ميمفيس ديباي في الحائط، ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء ليوفنتوس.

كريستيانو رونالدو سدد ركلة الجزاء بنجاح وسجل هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة الـ42.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت هادئة للغاية رغم حاجة يوفنتوس لإحراز هدفين. وكانت أول تسديدة في الشوط في الدقيقة الـ57 ومن نصيب ليون عن طريق جيماريش فوق المرمى.

رونالدو يحارب

وحتى في ظل لامبالاة باقي الفريق، لا يكون حال كريستيانو رونالدو كذلك. كريستيانو رونالدو أطلق صاروخ رائع في الدقيقة الـ59 بيسراه، سكن المقص الأيسر لأنتوني لوبيز وسجل به الهدف الثاني ليوفنتوس.

الهدف هو الـ37 لكريستيانو رونالدو هذا الموسم، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ يوفنتوس بموسم واحد.

على الفوز تدخل كلا المدربين هنا. شارك أرون رامسي بدلا من ميرالين بيانتش في صفوف يوفنتوس في الدقيقة الـ60. ورد ليون بدخول أنديرسين المدافع السويدي بدلا من مارسال.

وكاد ليوناردو بونوتشي يسجل الثالث في الدقيقة الـ63 من رأسية بعد ركنية بيرنارديسكي، لكنها مرت بجانب القائم.

كريستيانو رونالدو توغل مجددا في الدقيقة الـ64 وأرسل عرضية، قابلها إيجواين برأسية فوق المرمى.

رودي جارسيا تدخل مجددا في تشكيل ليون بالدقيقة الـ66 وأشرك الثنائي موسى ديمبيلي وأديلايد بدلا من ميمفيس ديباي، وإيكابي.

في المقابل رد ساري بدخول باولو ديبالا ودانيلو في الدقيقة الـ69 بدلا من بيرنارديسكي وكوادرادو.

رونالدو شكل الخطورة مجددا في الدقيقة الـ75 بعد ركنية من بيرنارديسكي، قابلها رونالدو برأسية فوق المرمى.

ليون طالب بركلة جزاء في الدقيقة الـ77 بعد خروج خاطئ من تشيزني على عرضية، ويقابلها موسى ديمبيلي برأسية، لكن أرون رامسي أبدعها في اللحظة الأخيرة مع التحام مع ديمبيلي. وتقنية الفيديو قال لا شيء.

ديبالا كان يبدو عليه التأثر بالإصابة. وبالفعل خرج باكيا في الدقيقة الـ83 ليشارك الشاب ماركو أوليفيري بدلا منه.

يوفنتوس أيضا طالب بركلة جزاء في الدقيقة الـ85، لكن الحكم قال لا شيء بعد كرة فيها شك بلمسة يد على مدافع ليون.

آخر تبديلات جارسيا مع ليون كانت في الدقيقة الـ90 بدخول كيني تيتي وتياجو مينديش بدلا من ديبوا وحسام عوار.

كريستيانو رونالدو حاول مرة أخرى في الدقيقة الـ90 من كرة ثابتة. لكنها ارتطمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركنية.

حكم اللقاء احتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع، وحاول يوفنتوس فيها لكن دون جدوى، ليطلق الحكم صافرته بفوز يوفنتوس بهدفين غير كافيين مقابل هدف، ويتأهل ليون للدور التالي.

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