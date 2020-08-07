مرتضى: الزمالك سينافس على الدوري في وجود الفيديو.. ولم نقصر مع فيريرا أو جروس

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 18:12

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علاء - الزمالك - المصري

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بتواجد تقنية الفيديو في مباريات الدوري، مؤكدا بأن فريقه سينافس على الدوري في ظل تواجد التقنية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده داخل نادي الزمالك بحضور بعض ممثلي صفحات الزمالك الجماهيرية عبر مواقع التاوصل الاجتماعي "سعيد بتواجد مسؤولي الصفحات المنتمية للزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي داخل ناديهم من أجل سماع اقتراحاتهم وتواصلهم مع إدارة النادي".

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وأضاف "أحمد الله على نجاح الجميعة العمومية المحترمة الأخيرة التي نجحت في ظل ظروف صعبة من وجود فيروس كورونا وارتفاع درجة الحرارة الكبير".

مرتضى أتبع "ملف استكمال بطولة الدوري منحته للمدير الفني بسبب حرصه على الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ووافقت عليه رغم تحفظي ومع ذلك أشعر بالاطمئنان لأن بوجود تقنية الفيديو فالزمالك سينافس على الدوري هذا الموسم".

رئيس الزمالك انتقل للحديث عن ملف مدربي الفريق السابقين جوزوالدو فيريرا، وكريستيان جروس، فقال "النادي دفع كافة المستحقات الخاصة بفيريرا، وحرص على تكريم جروس بعد انتهاء عقده، وحتى قضية حمدي النقاز ما زالت في القضاء واللاعب مديون لنادي الزمالك ولم يقصر معه في أية مستحقات".

واستمر "جروس ذهب إلى نادي الصيد يلعب الكرة وطالبناه بالحضور للنادي للحصول على مستحقاته ولكنه لم يأت، ومع ذلك أي شخص يرفع دعوى ضد النادي يخسرها بدليل إيمانويل مايوكا وغيره من اللاعبين لأن موقفنا سليم".

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رئيس الزمالك استمر في حديثه منتقدا وسائل الإعلام التي تتعامل مع الزمالك بشكل غير محايد خلال الفترة الماضية على حد وصفه، فقال "الإعلام يتعامل مع الزمالك بشكل مختلف عن الأهلي، إذ يحاول بكل الأشكال الممكنة اختلاق أزمات في النادي عكس ما يحدث مع الأهلي".

وواضل "بعض الزملكاوية أكدوا بعد مباراة المصري أن الفريق لم يظهر بشكل طيب والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لم يستطع إدارة المباراة، وذلك بالرغم من أن الفريق لعب ناقصا من عدد كبير من اللاعبين".

وأتم "الفريق ظهر بشكل طيب، ولو استمر اللاعبون على هذا الشكل فسيفوز الزمالك ببطولة الدوري".

كان الزمالك قد فاز على المصري مساء أمس الأربعاء بهدف مقابل لا شيء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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