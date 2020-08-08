مدرب ليون بعد الإطاحة بـ يوفنتوس: أسعد هزيمة في مسيرتي

السبت، 08 أغسطس 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

ديباي يحتفل بهدف ليون في يوفنتوس

خسر فريقه ولكنه نجح في الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولذلك فهي "أجمل هزيمة" بالنسبة له. هنا نتحدث عن رودي جارسيا المدير الفني لـ ليون الفرنسي.

ليون أطاح بـ يوفنتوس من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مستغلا انتصاره ذهابا 1-0، رغم الخسارة إيابا 2-1. (طالع التفاصيل).

وقال مدرب ليون: "تلك اللحظة هي أكثر اللحظات إرضاءً لي في مسيرتي بالكامل. لقد نجحنا".

أخبار متعلقة
بيانيتش: من الصعب قبول الهزيمة ضد ليون.. كان يجب أن يكونوا في متناول أيدينا فاران يضع التاج الملكي على رأس جوارديولا.. سيتي يُطيح بـ ريال مدريد لأن رونالدو لن ينتصر وحده.. ليون يٌقصي يوفنتوس ويتأهل لمواجهة سيتي فاران: أنا المسؤول عن الخسارة.. ليلة مُعقدة علي وأعترف بأخطائي

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب المباراة "أعرف هذا الملعب جيدا (ملعب يوفنتوس). جئت هنا من قبل مع روما وأعرف كم من الصعب تحقيق الانتصار هنا، ولذلك دعني أقول إن تلك أسعد هزيمة في مسيرتي".

وتابع "لقد رأينا كم كان مهما للغاية الانتصار ذهابا 1-0 دون تلقي أي أهداف. لقد دخلنا لقاء الإياب وبطاقة التأهل معنا".

وأكمل حديثه قائلا: "نجحنا في التسجيل ولكن ركلة الجزاء التي حصل عليها يوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول كانت مؤلمة لنا لأن يوفنتوس لم يشكل أي خطورة قبل ذلك".

واستمر "رونالدو سجل هدفا في الشوط الثاني من نوعية أهداف دوري أبطال أوروبا، ولكننا حافظنا على هدوئنا وهذا أكثر ما أقدره لفريقه اليوم. لم نشعر بالرعب".

ويرى "الشوط الأول في لقاء اليوم وكذلك في لقاء الذهاب لعبنا بمستوى عال جدا، وفي الشوط الثاني كنا تحت ضغط يوفنتوس الذي هاجم بكل قوته لأن ليس لديه ما يخسره".

وضرب ليون موعدا مع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال.

طالع أيضا:

لجنة الحكام لـ في الجول: لن نشغل بالنا باعتراضات حدثت أو ستحدث

"الزمالك سينافس على الدوري في وجود الفيديو"

الإنتاج يوضح سبب مواجهة نادي مصر وديا

ليلة الأبطال ليون يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا يصفع زيدان في ليلة هفوات فاران.. أبرز أرقام مانشستر سيتي وريال مدريد 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ساري: يوفنتوس قدم أداء عظيما ضد ليون.. ولا أعتقد أن الإدارة ستقيم عملي بناء على مباراة 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب ليون بعد الإطاحة بـ يوفنتوس: أسعد هزيمة في مسيرتي 26 دقيقة | أوروبا
بيانيتش: من الصعب قبول الهزيمة ضد ليون.. كان يجب أن يكونوا في متناول أيدينا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رونالدو التاريخي وإعادة أمجاد فان نسلتروي.. أبرز أرقام مواجهة يوفنتوس وليون 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فاران: أنا المسؤول عن الخسارة.. ليلة مُعقدة علي وأعترف بأخطائي ساعة | أوروبا
زيدان: هذا ما قلته لـ فاران بعد خطأيه ضد سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
إكرامي: رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك