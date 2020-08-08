مدرب ليون بعد الإطاحة بـ يوفنتوس: أسعد هزيمة في مسيرتي

خسر فريقه ولكنه نجح في الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولذلك فهي "أجمل هزيمة" بالنسبة له. هنا نتحدث عن رودي جارسيا المدير الفني لـ ليون الفرنسي.

ليون أطاح بـ يوفنتوس من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مستغلا انتصاره ذهابا 1-0، رغم الخسارة إيابا 2-1. (طالع التفاصيل).

وقال مدرب ليون: "تلك اللحظة هي أكثر اللحظات إرضاءً لي في مسيرتي بالكامل. لقد نجحنا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب المباراة "أعرف هذا الملعب جيدا (ملعب يوفنتوس). جئت هنا من قبل مع روما وأعرف كم من الصعب تحقيق الانتصار هنا، ولذلك دعني أقول إن تلك أسعد هزيمة في مسيرتي".

وتابع "لقد رأينا كم كان مهما للغاية الانتصار ذهابا 1-0 دون تلقي أي أهداف. لقد دخلنا لقاء الإياب وبطاقة التأهل معنا".

وأكمل حديثه قائلا: "نجحنا في التسجيل ولكن ركلة الجزاء التي حصل عليها يوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول كانت مؤلمة لنا لأن يوفنتوس لم يشكل أي خطورة قبل ذلك".

واستمر "رونالدو سجل هدفا في الشوط الثاني من نوعية أهداف دوري أبطال أوروبا، ولكننا حافظنا على هدوئنا وهذا أكثر ما أقدره لفريقه اليوم. لم نشعر بالرعب".

ويرى "الشوط الأول في لقاء اليوم وكذلك في لقاء الذهاب لعبنا بمستوى عال جدا، وفي الشوط الثاني كنا تحت ضغط يوفنتوس الذي هاجم بكل قوته لأن ليس لديه ما يخسره".

وضرب ليون موعدا مع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال.























































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