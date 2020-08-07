الإنتاج يوضح سبب مواجهة نادي مصر وديا رغم طلب تأجيل لقاء الدوري

لماذا سيلعب الإنتاج الحربي مباراة ودية أمام نادي مصر، على الرغم من مطالبته بتأجيل مواجهة فريقه أمام نفس الفريق في الدوري؟ سؤال يُجيب عنه خالد مهدي مدير الكرة في النادي.

اتحاد الكرة أعلن تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي ونادي مصر التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك بعد طلب الإنتاج التأجيل بسبب إصابات فيروس كورونا في الفريق.

ورغم قرار تأجيل المباراة الرسمية، إلا أن الإنتاج اتفق مع نادي مصر على خوض مباراة ودية اليوم الجمعة، فما السبب؟

قال خالد مهدي: "المباراة الودية تختلف تماما عن الرسمية".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "بشكل مبدئي، المباراة ستكون لمدة 70 دقيقة فقط، وكل لاعب سيشارك لدقائق قليلة. نحن نُجرب أكبر كم من اللاعبين ونحاول تجهيزهم. كل لاعب متاح سيشارك لمدة دقائق قليلة".

وتابع "لم نجد أي فريق لنُجهز به فريق الإنتاج، سوى نادي مصر لأنه مُتاح، ومن هنا قررنا مواجهة الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "لا نمتلك لاعبين لمواجهة مباراة الدوري. القائمة ناقصة بالكامل وعُدنا مؤخرا من العزل بسبب كورونا".

وكان حسام الزناتي مدير المسابقات في اتحاد الكرة قد كشف في وقت سابق سبب الموافقة على تأجيل لقاء الإنتاج ونادي مصر، قائلا: ""حالة فريق الإنتاج الحربي تعد حالة استثنائية حيث وصلت عدد الإصابات به إلى ١٩ فردا ، ما بين لاعبين وفنيين واداريين، إضافة إلى أن الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالي ثلاثة أسابيع، فجاء تأثيرها على مباراة وحيدة". (طالع التفاصيل)

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بينما نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة.

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