فاران: أنا المسؤول عن الخسارة.. ليلة مُعقدة علي وأعترف بأخطائي

لم ينتظر رفاييل فاران مدافع ريال مدريد أكثر من نصف ساعة، ليخرج مباشرة عقب لقاء مانشستر سيتي ويعترف بتحمله مسؤولية خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي أطاح بـ ريال مدريد من دور الـ 16 من دوري الأبطال، بعدما كرر انتصاره عليه 2-1.

فوز سيتي جاء بسبب فاران الذي تسبب بشكل مباشر في اهتزاز مرمى فريقه بهدفين. (طالع التفاصيل)

وقال فاران: "أريد أن أواجه الجماهير وأعترف بأخطائي".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب اللقاء "أنا المسؤول عن خسارة ريال مدريد. هي مسؤوليتي تماما".

وتابع "كنا في وضع جيد والاستعدادات كانت جيدة قبل المباراة ولكن عندما ترتكب الأخطاء فأنت تدفع الثمن غاليا".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يمكن أن تحدث مثل تلك الأخطاء. ليلة مُعقدة وصعبة للغاية علي".

وأردف "ولكني كرجل يجب أن أتحمل المسؤولية وأعترف بالخطأ. حزين من أجل زملائي الذين قدموا كل شيء على أرض الملعب. أنا المسؤول اليوم".

وضرب مانشستر سيتي موعدا مع ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

















































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