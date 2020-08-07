فاران يضع التاج الملكي على رأس جوارديولا.. سيتي يُطيح بـ ريال مدريد

عندما تواجه مانشسستر سيتي فأنت تحتاج للحفاظ على تركيزك بدرجة 100%، ولكن التركيز لدى فاران كان 0% فأطاح بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

مانشسستر سيتي انتصر على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكرر بيب جوارديولا نفس نتيجة الانتصار ذهابا على زين الدين زيدان، لينتصر إيابا ويصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال. خسارة ريال مدريد ذهابا وإيابا في الأدوار اللإقصائية هو الأمل الذي يحدث لأول مرة للفريق الملكي منذ موسم 2008-09 عندما خسر ذهابا وإيابا أمام ليفربول في دور الـ 16.

هدفان بسبب جابريل خيسوس ولكن بسبب رفاييل فاران أكثر من أي شخص آخر.

بطء فاران تسبب في الهدف الأول بعدما نجح خيسوس في خطف الكرة والتمرير لـ رحيم ستيرلينج والأخير سجل الأول في الدقيقة التاسعة.

قبل أن يتسبب فاران من جديد في الهدف الثاني ولكن هذه المرة خيسوس وضعها بنفسه في الشباك ولم يُمرر في الدقيقة 69.

بينما هدف مدريد الوحيد جاء عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 28.

وتأهل سيتي لربع نهائي دوري الأبطال ليواجه ليون الذي فجر مفاجأة كبرى وأطاح بـ يوفنتوس.



















































البداية

جوارديولا فضّل الاعتماد على فيل فودين بدلا من رياض محرز أو بيرناردو سيلفا.

جواو كانسيلو شارك كظهير أيسر بدلا من الموقوف ميندي، مع تواجد أوليكساندر زينشينكو على مقاعد البدلاء.

خيسوس في الهجوم مع رحيم ستيرلينج وخلفهما المتألق كيفين دي بروين.

على الجانب الآخر دخل زين الدين زيدان بالتشكيل الأفضل لفريقه.

إيدين هازارد أساسي بجانب كريم بنزيمة ورودريجو، وخلفهم توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو.

في الدفاع، شارك ميليتاو كما هو متوقع بدلا من الموقوف راموس.

🔵🔵اختيارات بيب جوارديولا لإياب دور الـ16 بدوري الأبطال فيل فودين أساسي، ودي بروين وسترلينج وجيسوس يقودون هجوم السيتيزم ضد ريال مدريد#UCL pic.twitter.com/WCIev91qRt — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 7, 2020

مع انطلاق المباراة ظهر اعتماد جوارديولا على فودين كمهاجم وهمي، مع تواجد خيسوس كجناح أيسر.

الفرصة الأولى كانت من نصيب سيتي بعد مرور 5 دقائق من تسديدة كيفين دي بروين، التي تحولت لركلة ركنية لم تشكل الخطورة على مرمى مدريد.

خطأ قاتل = هدف

ريال مدريد الذي ظهر واثقا مع انطلاق المباراة، وجد نفسه في ورطة مبكرة جدا جدا والسبب فاران.

تمريرة من كورتوا داخل منطقة جزاء ريال مدريد لـ فاران، والأخير يتأخر كثيرا ليُخرج الكرة من قدميه، وهنا ضغط خيسوس بقوة على فاران لينجح في استخلاص الكرة.

خيسوس استخلص الكرة ومرر لـ رحيم ستيرلينج الذي يتواجد وحيدا أمام المرمى ليضعها بسهولة في الشباك.

محاولة ميليتاو لإبعاد تسديدة رحيم من عند خط المرمى، فشلت تماما لتهتز شباك ريال مدريد بهدف أول في الدقيقة التاسعة.

ووصل رحيم لهدفه الشخصي رقم 100 بقميص مانشستر سيتي في كل البطولات.

طوفان أزرق واستفاقة بيضاء

هدف رحيم كان له مفعول السحر للاعبي مانشسستر سيتي، ليضغطون بقوة على مرمى ريال مدريد

رحيم انطلق وتوغل داخل منطقة جزاء ريال مدريد وكاد أن يسجل الهدف الثاني لولا تدخل كاسيميرو في الوقت المناسب لإنقاذ الموقف.

توهان ريال مدريد استمر وكاد خيسوس أن يستغل خطأ جديدا من دفاع ريال مدريد في الخروج بالكرة، ولكن مرت بسلام على مرمى الملكي.

صدمة الهدف تلاشت وبدأ ريال مدريد في الدخول بقوة في أحداث المباراة.

الفرصة الملكية الأولى جاءت عن طريق كريم بنزيمة من تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 21 ولكن إيدرسون كان بالمرصاد.

بعدها مباشرة وبسبب يقظة إيدرسون، حافظ حارس سيتي على شباكه أمام تسديدة أرضية مباغتة من هازارد.

تسديدة بنزيمة، وكذلك تسديدة هازارد لم تهز شباك سيتي، ولكنها أعادت الثقة لكتيبة زيدان.

بنزيمة بوووووم

الثقة عادت، فعاد ريال مدريد وعدل النتيجة عن طريق نجمه الأول هذا الموسم، كريم بنزيمة.

سلسلة تمريرات من لاعبي ريال مدريد، قبل أن تصل الكرة لـ رودريجو الذي أرسل عرضية ولا أروع داخل منطقة الجزاء.

عرضية رودريجو فشل دفاع سيتي في إبعادها لتصل على رأس بنزيمة الذي وضعها بقوة وإتقان في الشباك.

بنزيمة سجل في الدقيقة 27 وأعاد الملكي من جديد لأجواء المباراة.

هدف بنزيمة في مرمى سيتي هو هدفه الشخصي الثاني في فريق إنجليزي على ملعب الأخير في دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته. والأول كان في مرمى سيتي أيضا عام 2012.

نصف ساعة مثيرة ونارية كالمتوقع بين سيتي وريال مدريد.

دقائق نارية

وفي الدقيقة 35 توغل كانسيلو داخل منطقة جزاء ريال مدريد قبل أن يُسدد ولكن كورتوا تألق وحمى مرمى فريقه.

أخطاء دفاع ريال مدريد استمرت وارتكب كورتوا خطأ في تمرير الكرة لتصل الكرة إلى فودين، الذي أطلق تسديدة أرضية زاحفة مرت بجوار قائم ريال مدريد بقليل.

هدف محقق ضائع من سيتي على مرمى ريال مدريد.

سيتي وعلى الرغم من عدم اعتماده على الاستحواذ على الكرة، إلا أنه كان أخطر في دقائق ما قبل الشوط الأول.

دي بروين انطلق في هجمة مرتدة من عند منتصف الملعب بقليل، قبل أن يمرر لـ رحيم ولكن الأخير مرر بشكل خاطئ وحرم فريقه من فرصة محققة. وكاد البلجيكي أن يسجل من ركلة ركنية بشكل مباشر في الشباك لولا حارس مدريد.

البلجيكي دي بروين صنع 5 فرص في الشوط الأول، أكثر من كافة لاعبي ريال مدريد (4 فرص).

دي بروين صنع 5 فرص في الشوط الأول 🆚 لاعبي ريال مدريد بالكامل صنعوا 4 فرص 🙄🙄#ليلة_الأبطال #UCL pic.twitter.com/9HMb5BF1fG — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 7, 2020

الشوط الثاني

سيتي كاد أن يسجل بعد لحظات قليلة من انطلاق الشوط الثاني بعد سلسلة تمريرات انتهت عند كانسيلو الذي فشل في التمرير داخل منطقة الجزاء.

وبعدها مباشرة وضع دي بروين زميله رحيم ستيرلينج منفردا بالمرمى بعد تمريرة ولا أروع ولكن تسديدة الأخير لم تجد طريق الشباك.

وفي الدقيقة 54 وبنفس طريقة الشوط الأول، ارتكب كورتوا ودفاع مدريد خطأ جديدا في التحضير ولكن هذه المرة تصرف سيتي وتحديد جوندوجان، حرم سيتي من الضربة القاضية.

جوندوجان داخل منطقة الجزاء فضل التمرير بدلا من التسديد، ولكن تمريرته جاءت ضعيفة للغاية لـ رحيم الذي لم ينجح في استغلالها.

بعد مرور ساعة من اللعب تدخل زيدان لدفع بـ ماركو أسينسيو بدلا من رودريجو.

وكاد بنزيمة أن يسجل الثاني لـ ريال مدريد بعد لمسة بالكعب من أسينسيو ولكن إيدرسون تألق.

تألق إيدرسون رد عليه كورتوا بتألق أمام تسديدة رحيم في الدقيقة 62.

ماذا تفعل يا فاران!

المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرتين، ولكن ريال مدريد لُدغ مرتين وبنفس الطريقة وبسبب اسم واحد فقط. فاران.

الفرنسي يرتكب خطأ قاتلا جديد في إعادة الكرة لـ كورتوا، ليستغلها خيسوس ويهز الشباك.

لمسة بسيطة من خيسوس هزت شباك ريال مدريد للمرة الثانية في الدقيقة 69، وبسبب فاران من جديد.

وانضم فاران لقائمة تضم لابورتي مدافع سيتي وكاريوس حارس ليفربول السابق، كثالث لاعب يرتكب خطأين مباشرين يتسببا في هدفين في لقاء واحد في دوري أبطال أوروبا.

تقدم سيتي بهدف جديد أحبط ريال مدريد بالكامل وسط انتفاضة وصحوة لكتيبة بيب جوارديولا.

وأهدر بيرناردو سيلفا هدفا محققا وسط استمرار لتوهان ريال مدريد.

وفي الدقيقة 80 دفع جوارديولا بـ دافيد سيلفا بدلا من رحيم، ورد زيدان بـ 3 تغييرات دفعة واحدة.

شارك فالفيردي وفاسكيز ولوكا يوفيتش بدلا من مودريتش وكاربخال وهازارد.

وفي الدقيقة 88 شارك أوتاميندي بدلا من رودي كتغيير جديد من جوارديولا.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع لم تشهد الجديد. سيتي يطيح بـ ريال مدريد ويطير لربع النهائي.