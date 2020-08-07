المصري: طالبنا اتحاد الكرة بعدم إسناد أي لقاء لنا لـ محمد عادل بسبب "مجاملة"الزمالك

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري مخاطبة ناديه لاتحاد الكرة من أجل المطالبة بعدم إسناد أي لقاء للفريق في الدوري، للحكم محمد عادل.

الزمالك انتصر على المصري بهدف مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 14 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

لقاء أداره الحكم محمد عادل، وشهد اعتراض من قبل بعض من لاعبي المصري والجهاز الفني في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وقال عضو إدارة المصري: "خاطبنا اتحاد الكرة بشكل رسمي بعد لقاء الزمالك وطالبنا عدم إسناد أي لقاء آخر للفريق، للحكم محمد عادل".

وفسر في تصريحاته مع FilGoal.com "لن أتحدث عن ركلة الجزاء على الرغم من صحتها، ولكن الحكم ظلمنا بعدم طرد محمد حسن".

وأضاف "كل الأستوديوهات التحليلية أكدت ظلم المصري بعدم طرد محمد حسن. الحكم جامل الزمالك وحرمنا من اللعب أمام 10 لاعبين لأكثر من شوط كامل".

وتابع "انطباعي الأول سيء للغاية. بداية سيئة للتحكيم المصري".



















































































































































































































































































هدف انتصار الزمالك جاء عن طريق محمود علاء المدافع الهداف في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وخصوصا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، فهدد المصري مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة، كما ظهرت تقنية الفيديو في المباراة.

وفي ظهور أول لتقنية الفيديو بعد العودة من الإيقاف، توجه محمد عادل حكم المباراة لمراجعة لقطة تدخل فرجاني ساسي مع زياد فرج في الدقيقة 90.

الحكم في البداية احتسب ركلة حرة لصالح الزمالك، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويؤكد قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري، واستكمال اللعب بشكل طبيعي.

ووصل الزمالك للنقطة 34 من 17 مباراة ليصل للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز العاشر.

طالع أيضا

هدرسفيلد يستدعي رمضان صبحي

تعليق كارتيرون بعد فوز الزمالك على المصري

زيدان يكشف سبب غياب جاريث بيل عن ريال مدريد ضد سيتي