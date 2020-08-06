كارتيرون بعد الفوز على المصري: خطوة نحو هدف الوصول لإفريقيا الموسم المقبل.. وموقف الإصابات

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عقب انتصار فريقه في عودة الدوري المصري، مشيرا إلى "خطوة جديدة نحو هدف ضمان الوصول لبطولة إفريقيا الموسم المقبل".

الزمالك انتصر على المصري بهدف مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 14 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون: "سعيد بروح اللاعبين. ظهرنا بدنيا بشكل جيد وخصوصا أننا لعبنا ضد فريق مثل المصري يعتمد أكثر على الدفاع وهذا يحتاج مجهود بدني أكبر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "لم نكن نعرف بكل تأكيد حالة اللاعبين قبل المباراة وخصوصا أن التوقف دام لأكثر من 5 أشهر وتلك مدة طويلة، ولكننا في النهاية ظهرنا بدنيا بشكل جيد".

وتابع "ثلاث نقاط جيدين جدا. خطوة جديدة للعودة للمركز الثاني والوصول لدوري الأبطال الموسم المقبل".

وأكمل حديثه قائلا: " المشاركة في الدوري لم تكن في الحسبان ولكن في النهاية اتخذنا القرار وسنلعب وننافس ونكون على قدر المسؤولية. هدفنا استغلال المباريات وجمع أكبر قدر من النقاط والوصول لبطولة إفريقيا الموسم المقبل".

وشدد "لا يصح ألا يلعب الزمالك في بطولة إفريقيا الموسم المقبل".

وتطرق كارتيرون للحديث عن الغيابات في فريقه، مشيرا إلى " الأهم هو أننا انتهينا من المعسكر دون إصابات كبيرة وأشكر الجهاز الطبي بشدة على مجهوده معنا".

وأردف "طارق حامد اشتكى من عدم توازن في الحوض وعاد للانضمام للمعسكر، وأوباما تواجد في القاهرة لعمل أشعة على العضلة الأمامية وسيعود غدا للانضمام للمعسكر ولكن الأمور بسيطة، وكذلك بنشرقي وأوناجم سيعودان للتدريبات بداية من الغد. كل تلك الأمور مبشرة للغاية".

وعن الدفع بـ حسام أشرف منذ البداية، وكذلك الاعتماد على الناشئين، قال كارتيرون: " نمتلك أكثر من ناشئ مميز وهذا يدل على دور قطاع الناشئين".

واستمر " المجازفة بإشراك حسام أشرف؟ لا أخاف أبدا بالدفع بأي ناشىء".































































































































































































هدف انتصار الزمالك جاء عن طريق محمود علاء المدافع الهداف في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وخصوصا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، فهدد المصري مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة، كما ظهرت تقنية الفيديو في المباراة.

وفي ظهور أول لتقنية الفيديو بعد العودة من الإيقاف، توجه محمد عادل حكم المباراة لمراجعة لقطة تدخل فرجاني ساسي مع زياد فرج في الدقيقة 90.

الحكم في البداية احتسب ركلة حرة لصالح الزمالك، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويؤكد قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري، واستكمال اللعب بشكل طبيعي.

ووصل الزمالك للنقطة 34 من 17 مباراة ليصل للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز العاشر.

وأوضح "اللاعب يستحق تلك الفرصة وأثق به ودائما الكل يقول عن أي لاعب صغير أنه ينقصه الخبرة، إذا كيف سيحصل على تلك الخبرة إذا لم يُشارك؟".