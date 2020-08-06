هل اشتقتم لإثارة الدوري؟.. الزمالك ينتصر على المصري في ظهور "الهداف" والفيديو

عادت عجلة الدوري المصري من جديد للدوران. عودة كانت مثيرة في انتصار الزمالك على المصري.

الزمالك انتصر على المصري بهدف مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

هدف انتصار الزمالك جاء عن طريق محمود علاء المدافع الهداف في الدقيقة 55.

ووصل محمود علاء لهدفه الثالث على التوالي في الدوري. سجل أمام حرس الحدود وأمام الإسماعيلي قبل توقف الدوري، والآن قاد فريقه للانتصار بعد عودة الدوري.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وخصوصا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، فهدد المصري مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة، كما ظهرت تقنية الفيديو في المباراة.

وفي ظهور أول لتقنية الفيديو بعد العودة من الإيقاف، توجه محمد عادل حكم المباراة لمراجعة لقطة تدخل فرجاني ساسي مع زياد فرج في الدقيقة 90.

الحكم في البداية احتسب ركلة حرة لصالح الزمالك، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويؤكد قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري، واستكمال اللعب بشكل طبيعي.

ووصل الزمالك للنقطة 34 من 17 مباراة ليصل للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز العاشر.



































































































































































































البداية

باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك فضل الاعتماد على حسام أشرف في الهجوم بجانب مصطفى محمد.

مع مشاركة إسلام جابر وأحمد سيد "زيزو" وخلفهما الثنائي فرجاني ساسي ومحمد حسن، مع غياب المصاب طارق حامد.

أبو جبل حافظ على مركزه كأساسي في حراسة مرمى الزمالك، مع رباعي الدفاع محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام.

على الجانب الآخر، اعتمد طارق العشري على خطة 4-2-3-1 أمام الزمالك.

محمود وادي مهاجم صريح وخلفه الثنائي أحمد ياسر ومحمد جابر. ثلاثي الوسط تكون من فريد شوقي وعمرو موسى وحسن علي.

وشارك كريم العراقي في التشكيل الأساسي للمصري.

أحمد ياسر ومحمود وادي يقودان هجوم المصري. اختيارات طارق العشري لمواجهة الزمالك في عودة الدوري الممتاز📝#في_الدوري pic.twitter.com/Uoe1tWMm1X — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 6, 2020

البداية كانت بتسديدة مباغتة من كريم العراقي من عند حدود منطقة جزاء الزمالك، ولكن تسديدته مرت بجوار قائم أبو جبل.

الزمالك رد سريعا وكاد يسجل عن طريق حسام أشرف، ولكن دفاع المصري منع الأخير من التسديد.

الفرصة المحققة الأولى جاءت في الدقيقة 13 من عرضية زيزو ورأسية مصطفى محمد ومدافع المصري، ولكن أحمد مسعود تألق وأبعد الخطورة لركنية.

وواصل مسعود تألقه ليبعد تسديدة من الونش على الطائر من داخل منطقة الجزاء بعد الركلة الركنية، ولكن حارس المصري تألق وحمى مرمى فريقه من هدف محقق أول.

المصري اعتمد على الهجمات المرتدة مع الكرات الطويلة على رأس محمود وادي، بينما خطورة الزمالك جاءت عن طريق زيزو في أول 20 دقيقة من المباراة.

وفي الدقيقة 26 حصل محمد حسن على بطاقة صفراء أولى بعد عرقلة أحمد ياسر.

واعترض أحمد ياسر على عدم حصول محمد حسن على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 30، ليحصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض.

خطورة للأخضر وفرصة محققة للأبيض

مع وصول الدقيقة 30 أصبحت الأفضلية لصالح المصري الذي اعتمد على اللاعب خلف ظهيري الزمالك.

وكاد كريم العراقي أن يضع المصري في المقدمة ولكن في النهاية الخطورة لم تكتمل.

أفضلية المصري لم تُشكل فرص محققة على مرمى الزمالك، على عكس ما يحدث عندما يهاجم الأخير.

وفي الدقيقة 33 انطلق محمد عبد الشافي وأرسل عرضية متقنة داخل منطقة جزاء على رأس مصطفى محمد، ولكن رأسية الأخير جاءت في الأرض وليس في طريق الشباك.

فرصة محققة مُهدرة من مصطفى محمد.

وظهرت البطاقة الصفراء مجددا في الدقيقة 39 وهذه المرة لـ فرجاني ساسي بعد تدخل على أحمد ياسر.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، كاد مدافع المصري أن يهز شباكه بالخطأ ولكن أحمد مسعود كان بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بووووووم

الهدوء سيطر على بداية الشوط الثاني مع غياب الفرص الحقيقية على مرمى الفريقين، قبل أن يكسر محمود علاء الصمت.

محمود علاء يسجل الهدف الأول لـ الزمالك في الدقيقة 55.

مدافع الزمالك استغل خطأ في تمركز دفاع المصري، قبل أن يحول لمسة فرجاني ساسي بتسديدة من أمام المرمى هزت الشباك.

ووصل محمود علاء لهدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وسجل محمود علاء للمرة الثالثة على التوالي في الدوري. سجل أمام حرس الحدود ثم الإسماعيلي قبل توقف الدوري، والآن يعود ويسجل في مرمى المصري في أول لقاء بعد التوقف.

قصة الهدف الأول للزمالك بأقدام محمود علاء في شباك أحمد مسعود📸 عدسة: مصطفى عميرة pic.twitter.com/LQqrpQ6ciO — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 6, 2020

وتدخل طارق العشري ودفع بـ زياد فرج بدلا من حسن علي بعد مرور ساعة من اللعب.

وتألق مسعود في الدقيقة 69 ليحرم مصطفى محمد من هدف محقق بعد ضربة رأس ولكن حارس المصري حافظ على حظوظ فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة 72 شارك محمد عبد الغني ومحمد عنتر بدلا من إسلام جابر وحسام أشرف.

وأهدر مصطفى محمد الهدف الثاني للزمالك على مرتين، وبنفس الطريقة. رأسية لا تجد طريق المرمى.

ودفع كارتيرون بـ أسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد، وكاسونجو بدلا من محمد حسن، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 82 دفع العشري بـ إيزي إيميكا بدلا من عمرو موسى.

وأهدر أسامة فيصل فرصة قتل المباراة في الدقيقة 86 بعد توغل داخل منطقة الجزاء ولكنه لم ينجح في هز الشباك ولم تنجح متابعة عبد الشافي في فعل نفس الأمر.

ظهور أول للفيديو

وفي ظهور أول لتقنية الفيديو بعد العودة من الإيقاف، توجه محمد عادل حكم المباراة لمراجعة لقطة تدخل فرجاني ساسي مع زياد فرج في الدقيقة 90.

الحكم في البداية احتسب ركلة حرة لصالح الزمالك، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويؤكد قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري، واستكمال اللعب بشكل طبيعي.

الظهور الأول للـ VAR بعد استئناف الدوري المصري 📺#في_الدوري pic.twitter.com/sz9f3oT4oI — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 6, 2020

5 دقائق أخيرة شهدت فرصة خطيرة للمصري عن طريق محمود وادي بعد توغل مميز من زياد فرج ولكن تسديدة مهاجم المصري لم تجد طريق المرمى.

وفي آخر لحظات المباراة كاد المصري أن يعدل النتيجة من عرضية وادي من داخل منطقة الجزاء في فرصة هي الأخطر للفريق طوال أحداث المباراة، ولكن اللمسة الأخيرة لم تهز شباك الزمالك.

لتنتهي المباراة لصالح الفارس الأبيض.