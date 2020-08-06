الزمالك: الفوز على المصري مهم لـ 3 أسباب

عدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك أهمية الفوز الذي حققه الفارس الأبيض أمام المصري.

الزمالك انتصر على المصري بهدف مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 14 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى: "فوز مهم بعد غياب 4 أشهر عن الكرة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الفوز مهم لأن البداية بانتصار تفرق معنويا لدى اللاعبين والجهاز الفني والإدارة".

وتابع "كذلك الفوز جاء على الرغم من ظروف الإصابات والإيقافات ومشاركة لاعبين لم يلعبوا كثيرا بجوار بعضهم البعض، ورغم ذلك كانوا على قدر المسؤولية".

وأكمل حديثه قائلا: "من أهمية الفوز أيضا أننا نسعى لجمع أكبر قدر ممكن من النقاط في المباريات المتبقية في الدوري، والبدايات تصنع الفارق دائما".

وأعلن أمير مرتضى جاهزية مشاركة أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في تدريبات الزمالك، وذلك بعد سلبية المسحة الخاصة بـ كورونا لهما.



















































































































































































































































































هدف انتصار الزمالك جاء عن طريق محمود علاء المدافع الهداف في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وخصوصا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، فهدد المصري مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة، كما ظهرت تقنية الفيديو في المباراة.

وفي ظهور أول لتقنية الفيديو بعد العودة من الإيقاف، توجه محمد عادل حكم المباراة لمراجعة لقطة تدخل فرجاني ساسي مع زياد فرج في الدقيقة 90.

الحكم في البداية احتسب ركلة حرة لصالح الزمالك، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويؤكد قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري، واستكمال اللعب بشكل طبيعي.

ووصل الزمالك للنقطة 34 من 17 مباراة ليصل للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز العاشر.

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