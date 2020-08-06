خروج روما من الدوري الأوروبي = ضمان لاتسيو مقعد دوري الأبطال

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 22:34

كتب : FilGoal

سيريجي ميلينكوفيتش سافيتش - لاتسيو

ضمن لاتسيو مقعده في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي للموسم المقبل بعد خروج روما من ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

لاتسيو حل رابعا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وهو ما يضمن تأهل الفريق لدور المجموعات.

بينما روما حل خامسا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ونابولي سابعا وحسموا مقعدهم في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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إلا أن نسور العاصمة الإيطالية كانوا مهددين بفقدان مقعدهم حال فوز روما بلقب الدوري الأوروبي ونابولي بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويحق للدولة الواحدة إشراك 5 فرق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كحد أقصى حسب لوائح الاتحاد الأوروبي "يويفا".

يوفنتوس وإنتر وأتالانتا احتلوا المراكز الثلاثة الأولى في جدول الدوري وفي حال فوز فرق أخرى بلقب دوري الأبطال والدوري الأوروبي يتأهلون لدور المجموعات بدلا من صاحب المركز الرابع.

وبعد توديع الجيالوروسي للدوري الأوروبي تأهل لاتسيو بشكل رسمي لدور المجموعات حتى لو فاز نابولي بدوري الأبطال.

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