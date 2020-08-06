تقرير تركي: النني أولوية مدرب طرابوزن سبور في خط الوسط

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 17:55

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

يعقد طرابوزن سبور التركي محادثات مع وكيل محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، لضمه على سبيل الإعارة.

وحسب موقع "Turkish football" يأمل النادي في دفع 1.5 مليون يورو للنني في الموسم وهو أقل ما دفعه للسنغالي بادو نييادي والذي سيعود لستوك سيتي الإنجليزي بعد نهاية إعارته.

إيدي نيوتين المدير الفني لـ طرابوزن وضع النني كأولوية لضم النني في سوق الانتقالات الشتوية، كوّن النني يمتلك الخبرة في الدوري التركي واعتاد على الحياة في البلاد.

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وسبق لـ نيوتين أن درب في تشيلسي ويسعى لضم اللاعبين من الدوري الإنجليزي.

بيشكتاش يسعى لضمه مرة أخرى لكنه لن يقدم عرضا مناسبا مثل طرابوزن، لوجود مشاكل في رواتب اللاعبين.

وأنهى طرابزون سبور الدوري في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن البطل باشاك شهير، بينما حل بيشكتاش في المركز الثالث.

ولن يشارك طرابزون سبور في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل بعد قرار حرمانه من اللعب الأوروبي بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف.

النني صاحب الـ 28 عاما انضم لـ أرسنال في 2016 ويتبقى في عقده مدة موسمين مع النادي اللندني.

ولعب النني معارا لـ بيشكتاش وشارك في 36 مباراة الموسم الماضي ونجح في التسجيل مرة وصناعة 4 أهداف.

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