استعدادا لملاقاة الزمالك.. مصيلحي يجتمع بفريق الاتحاد ويٌحفزهم

التقى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، بفريق كرة القدم في النادي بكامل هيئته من لاعبين وجهاز فني وإداري.

وجاء الاجتماع قبيل عودة الفريق للمباريات بمواجهة الزمالك، إذ طلب رئيس النادى من اللاعبين، بذل كل ما لديهم من جهد في المباريات القادمة لإسعاد جماهير الثغر.

مصيلحي أخطر اللاعبين أيضا بأن الفريق سيلقى كل الدعم من جماهيره ومجلس إدارة النادي، للعودة مجدداً للانتصارات والأداء المتميز الذث قدمه منذ بداية الموسم.

الاتحاد السكندري يواجه الزمالك يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

الفريق السكندري يحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.

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