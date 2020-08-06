البدري يجتمع بجهاز المنتخب عقب مؤجلات الدوري

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 15:18

كتب : عاطف شادي

البدري وجهاز منتخب مصر

يعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعا مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم عقب انتهاء مباريات مؤجلات الدوري.

ويستأنف الدوري المصري مساء اليوم الخميس بمواجهة الزمالك أمام المصري على ملعب برج العرب.

ويحضر الاجتماع كلا من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر أعضاء الطاقم الفني.

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ويناقش البدري آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين وتوزيع جدول حضور الجهاز الفني للملاعب ومشاهدة اللاعبين عن قرب في إطار الإجراءات الاحترازية.

ويسعى البدري ومعاونيه لوضع كافة السيناريوهات المحتملة للاستعدادات للمرحلة المقبلة.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب تحديد كاف لارتباطات المنتخب لمشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.

وكان قد تم تأجيل بطولة أمم إفريقيا 2021 والتي كان مقررا إقامتها في الكاميرون بيناير المقبل.

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