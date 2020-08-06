خبر في الجول – ثلاثة ناشئين في قائمة الزمالك أمام المصري

لجأ باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، إلى قطاع الناشئين لتعويض غيابات الفريق اليوم أمام النادي المصري.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك، فإن كارتيرون قرر ضم ثلاثة لاعبين شباب لقائمة الفريق أمام المصري.

اللاعبون هم أسامة فيصل مهاجم الفريق الشاب الذي سجل ثلاثة أهداف أمام وادي دجلة وديا، وحسام أشرف الذي سجل أمام وادي دجلة وطنطا وديا أيضا، بجانب محمد حسام "بيتو" لاعب الوسط الشاب.

كارتيرون كان قد قرر تأجيل إعلان قائمة فريقه لمباراة المصري أمس الأربعاء، إلى اليوم الخميس، ولكن النادي لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن.

ويعاني الزمالك من غيابات كثيرة أمام المصري، أبرزها طارق حامد لاعب الوسط الدفاعي، ويوسف إبراهيم "أوباما" صانع الألعاب، بجانب الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم العائد لتوه من المغرب بعد تأخر العودة بسبب ظروف الطيران.

ويلتقي الزمالك مع المصري مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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