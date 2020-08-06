سموحة: سنتظلم ضد عقوبة الهاني سليمان.. الحكم كتب تقريره بعد مكالمة هاتفية

كشف حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أن ناديه سيتقدم بتظلم ضد عقوبة الهاني سليمان حارس مرمى الفريق.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن إيقاف الهاني 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في المباراة الودية ضد الاتحاد السكندري.

صرح صدقي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لا أدافع عن خطأ، بل كنا أول من عاقب الهاني سليمان بتغريمه 50 ألف جنيه".

وكشف "الحكم أكد بعد المباراة أنه لم يكتب تقريرا عما حدث، ولكن طلب منه هاتفيا كتابة تقرير لأن اللقاء كان مذاعا على الهواء مباشرة".

وتابع "لقد اكتفى الحكم بذكر واقعة الهاني سليمان فقط في تقريره، وتجاهل وقائع أخرى منها اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية، لذا سنتقدم بتظلم ضد العقوبة، الإيقاف 3 مباريات فترة كبيرة".

في سياق آخر، قال المدير الفني لسموحة "راض بشكل كبير عن فترة الإعداد رغم قصر المدة مقارنة بفترة الراحة، ولكن الأمر ينطبق على كل الفرق، كان مهما تجهيز أكبر عدد من اللاعبين تحسبا لكثرة الإصابات في ظل ضغط جدول الدوري واللعب كل 3 أيام".

ولفت "لعبنا مباراتين وديتين ضد طنطا أمس الأربعاء بفريقين مختلفين، حققنا الفوز 2-1 وتعادلنا في الثانية 1-1".

ونوه حمادة صدقي إلى أن صلاح محسن مهاجم سموحة أصيب في العضلة الضامة، وسيجري أشعة وفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه.

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