مدرب الإنتاج: أمر واحد يقلقني من مواجهة الأهلي

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 14:25

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

حدد مجدي عبد العاطي المدرب العام للإنتاج الحربي أمرا واحدا يقلقه من مباراة الأهلي في بطولة الدوري.

صرح عبد العاطي عبر إذاعة راديو مصر "إذا كان الفريق جاهزا فنيا وبدنيا، لن أقلق من الأهلي أو أي مباراة أخرى".

وأوضح "ما يقلقني الحالة التي يمر بها الفريق وسط كم الإصابات بفيروس كورونا".

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وأشار "الفريق لم يلعب مباراة ودية أو يتدرب كاملا منذ فترة طويلة، لقد شارك في مران الأمس 8 لاعبين فقط".

وتابع "طلبنا تأجيل مباراتي مصر والأهلي، إلا أنه تم الاستجابة بتأجيل مباراة واحدة فقط، ما أحتاجه تباعد بين مواعيد المباريات، لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا".

وشدد مجدي عبد العاطي "وافقت على قبول مهمة المدرب العام تقديرا لعلاقتي مع مختار مختار بعد إصابته بفيروس كورونا، واستقالة محمد عبد الله من الجهاز الفني".

وأتم تصريحاته "لا داع للتفكير في إمكانية رحيل كابتن مختار في نهاية الموسم، ولكن لن أقبل بالعمل مدربا عاما مع مدرب آخر".

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