دايلي ميل: أرسنال يزاحم مانشستر يونايتد لضم مدافع ليل

دخل أرسنال على خط المفاوضات لضم جابريال ماجاليس المدافع البرازيلي لفريق ليل الفرنسي.

وحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن المدافع الشاب صاحب الـ22 عاما يتواجد على قائمة اهتمامات ثمانية أندية أوروبية كبيرة، من بينهم أرسنال.

دايلي ميل تقول بأن التقارير الفرنسية تشير لرغبة ليل في الحصول على 25 مليون يورو نظير إتمام الصفقة.

من جهة أخرى، يُعلق أرسنال آماله على إتمام الصفقة بناء على علاقة النادي الرائعة مع ليل بعد إتمام صفقة نيكولاس بيبي في الموسم الجاري مقابل 72 مليون يورو كأكبر صفقة في تاريخ أرسنال.

راؤول سينيلهي مدير النشاط الكروي في أرسنال، ومارك إنجلا المدير الرياضي لليل عملا سويا في برشلونة، ما يعزز من احتمالية إنجاح الصفقة لصالح أرسنال.

أرتيتا يأمل تدعيم دفاعه بقوة، مع احتمالية رحيل شيكوردان موستافي، وروب هولدينج، وسوكراتيس في حالة النجاح بإبرام صفقات جيدة في الدفاع لتحل محلهم.

على الجهة الأخرى، يرغب مانشستر يونايتد أيضا بتدعيم دفاعه من خلال جابريال ماجاليس ليلعب بجانب هاري ماجواير في ظل سوء مستوى فيكتور ليندلوف وكثرة إصابات إيريك بايلي.

ماجاليس شارك هذا الموسم في 34 مباراة رفقة ليل في مختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا.

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