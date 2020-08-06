سلبية مسحة المدير الإداري في الإسماعيلي

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 14:22

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي

كشفت المسحة الطبية الخاصة بـ طارق أبو الليل المدير الإداري للإسماعيلي عن شفائه من فيروس كورونا.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية للمدير الإداري بفريق الإسماعيلي لكرة القدم، عكس أخر مسحة التي أثبتت إصابته بالفيروس.

وينتظر باقي أفراد الجهاز الإداري إجراء مسحات طبية أخرى للتأك من الشفاء من فيروس كورونا.

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وكانت أخر مسحة أجراها الإسماعيلي قد أثبتت إصابة 2 أخرين من الجهاز الإداري بفيروس كورونا ولا يزال يتم علاجهما حتى الآن.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق.

ويستأنف الإسماعيلي مبارياته في المسابقات يوم الجمعة 14 أغسطس بمواجهة المصري البورسعيدي.

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