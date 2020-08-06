إنبي: نحترم تعاقدنا مع الأهلي بخصوص شريف.. وهذا موقف صالح جمعة وأسامة جلال

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن غياب محمد شريف مهاجم الفريق في مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري.

صرح عبد الناصر عبر إذاعة راديو مصر "كنا نتمنى مشاركة محمد شريف أمام الأهلي، إلا أننا لم نطلب أن نخل بالتعاقد طالما أن البند واضح، ويجب على الجميع احترام التعاقد سواء ماديات أو بنود".

وأضاف "لا داع للإلحاح من أجل إشراك محمد شريف".

وتابع "نتمنى استمرار محمد شريف معنا بعد انتهاء إعارته ولكن القرار للنادي الأهلي".

وواصل مدير الكرة بإنبي "لن نتخذ القرار في الوقت الحالي بل ننتظر تداعيات وأحداث الدور الثاني، فهو لاعب واعد ومميز وأمامه مستقبل وينافس على لقب هداف الدوري".

وبشأن إمكانية التعاقد مع صالح جمعة، رد عبد الناصر محمد "باب النادي مفتوح أمامه، ولكن الخطوة تتوقف على قرار فني، ولم يحدث أن تناقشنا فيه".

في سياق متصل تحدث مدير الكرة بإنبي عما يتردد بتوقيع مدافع الفريق أسامة جلال للنادي الأهلي، موضحا "تعاقد (أسامة) مستمر معنا لموسمين ونصف، فهو لاعب مميز وسيكون له بصمة في الفترة القادمة، ومن المهم تفريغ ذهنه ليركز بشكل أكبر وتتضاعف قيمته التسويقية فهو أمر مهم لنا وله".

واستدرك "أما ما يتردد بشأن توقيع لاعب عقده مستمر لناد آخر، فهي خطوة لا تسمن ولا تغني من جوع".

وعن مواجهة الأهلي في الدوري، قال "مباراة عادية مثل أي مباراة، أتمنى أن نؤدي بشكل جيد بعد فترة توقف طويلة، وأن يخرج اللقاء بشكل لائق بغض النظر عن النتيجة".

وأردف "سنجري مسحة غدا الجمعة لتظهر نتيجتها قبل المباراة .. المسحة تشمل 25 لاعبا و8 أفراد من الجهاز الفني والإداري، ونتمنى أن تكون نتائجها سلبية وأن يكون الكل على وعي كبير لأن صحة الإنسان أهم من أي شيء".

واختتم مدير الكرة بإنبي تصريحاته "لا يوجد غيابات، لقد تعافى أحمد عبد العزيز وصلاح سليمان، ولكنهما لم يصلا بعد لمرحلة إشراكهما في المباريات".

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