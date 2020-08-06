اسكواش - استئناف البطولات الدولية بدون جماهير.. مصر تستضيف 4 منافسات

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين برياضة الاسكواش عودة المنافسات الدولية من جديد في منتصف سبتمبر المقبل ولكن بدون حضور جماهيري.

وتعود مسابقات الاسكواش الدولية من جديد بعد فترة توقف وصلت إلى 6 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين للاسكواش عن 6 بطولات حتى الآن في الفترة من منتصف سبتمبر إلى 18 ديسمبر وتستضيف مصر منهم أربع مسابقات.

تنطلق البطولة الأولى في الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر وهي بطولة مانشستر المفتوحة للرجال والسيدات (أحد البطولات متوسطة المستوى).

بينما تستضيف القاهرة بطولة السلسلة النهائية لأفضل 8 لاعبين للرجال والسيدات في الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

*تأهل لمنافسات الرجال كل من محمد الشوربجي وعلي فرج وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومروان الشوربجي والنيوزلاندي بول كول والبيروفي دييجو إلياس والويلزي جويل ماكين*

*بينما في منافسات السيدات وبعد اعتزال رنيم الوليلي تأهلت كل من نور الشربيني ونور الطيب ونوران جوهر وهانيا الحمامي والفرنسية كاميل سيرم والإنجليزية سارة جان بيري والأمريكية أماندا صبحي والنيوزلاندية جويل كينج*

وجاءت المنافسات التي تم الإعلان عنها كالآتي:

- مانشستر المفتوحة للرجال والسيدات (متوسطة المستوى) من 16 إلى 22 سبتمبر.

- السلسلة النهائية لأفضل 8 لاعبين (من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر في القاهرة).

- مصر المفتوحة للرجال والسيدات (من 10 إلى 17 أكتوبر أمام الأهرامات)

- قطر كلاسيك للرجال (من 1 إلى 7 نوفمبر في قطر)

- الجونة الدولية للرجال والسيدات (من 14 إلى 20 نوفمبر في الجونة بمصر)

- هونج كونج المفتوحة للرجال والسيدات (من 30 نوفمبر إلى 6 سبتمبر)

- بلاكبول المفتوحة للرجال (من 12 إلى 18 ديسمبر في مصر)

يتم تجميد التصنيف العالمي للعبة حتى يوم 1 أكتوبر المقبل حتى موعد استئناف البطولات الدولية.

كما تم الاستقرار على عدد بطولات الموسم الجديد وسيتم الإعلان لاحقا عن موعد باقي البطولات.

وكشف الاتحاد الدولي عن إمكانية تعديل مواعيد البطولات وفقا للحالة الصحية، كما سيتم تطبيق بروتوكول طبي صارم مع عدم حضور الجماهير حتى تتحسن الظروف.

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