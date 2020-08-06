بنشرقي وأوناجم ينتظمان في معسكر الزمالك قبل لقاء المصري

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 13:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

انتظم أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا نادي الزمالك في معسكر الفريق في برج العرب قبل مباراة المصري.

وانضم اللاعبين إلى معسكر الزمالك بعد تأكد سلبية مسحتيهما التي خضعا لها فور العودة من المغرب.

ورغم انضمام الثنائي لمعسكر الزمالك في برج العرب، لكن احتمالية مشاركتهما أمام المصري ما زالت ضعيفة جدا بسبب عدم تدربهم مع الفريق منذ عدة أشهر.

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وسيستمر معسكر الزمالك في برج العرب بعد مواجهة المصري، وحتى لقاء الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب أيضا يوم الإثنين المقبل.

أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وصلا القاهرة مساء أمس الأربعاء بعد تأخر عودتهما بسبب ظروف الطيران على خلفية تفشي فيروس كورونا في العالم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 من الدوري المصري. مباراة هي الرسمية الأولى في مصر منذ شهر فبراير الماضي.

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