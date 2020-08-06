اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام المصري

في غياب طارق حامد، ويوسف إبراهيم "أوباما"، والثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، سيكون على الزمالك اللجوء لأسماء جديدة في تشكيله أمام النادي المصري.

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الزمالك لم يعلن قائمة المباراة حتى الآن، لكنهم أعلنوا في وقت سابق غياب طارق حامد، وأوباما، وأحمد سيد "زيزو"، بجانب استحالة لحاق أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم باللقاء بعد عودتهما من المغرب أمس الأربعاء فقط.

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