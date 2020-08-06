كورييري ديللو سبورت: سيلفا وافق على الانتقال إلى لاتسيو

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 13:37

كتب : FilGoal

ديفيد سيلفا

وافق دافيد سيلفا صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي على عرض لاتسيو للانضمام إليه الموسم المقبل.

ديفيد سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

لاتسيو

وتزعم صحيفة كورييري ديللو سبورت لاإيطالية أن شقيق اللاعب الإسباني قد زار بالفعل المركز الرياضي بالنادي الإيطالي.

وأوضح التقرير أن اللاعب وافق على عرض لاتسيو ويتبقى فقط التوقيع الرسمي.

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وأشار التقرير إلى أنه جاري العمل على بعض الشروط في العقد المقدم للاعب.

ويستعد سيلفا لخوض مباراة إياب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد غدا الجمعة.

وكشف كورييري ديللو سبورت عن إعلان سيلفا قراره بالانتقال إلى لاتسيو يوم الأحد المقبل.

ويبلغ دافيد سيلفا من العمر 34 عاما وكان قد انتقل إلى مانشستر سيتي من فالنسيا في صيف 2010.

ولم يسبق لسيلفا خوض منافسات الدوري الإيطالي إذ لعب في إسبانيا وإنجلترا فقط.

وخاض سيلفا هذا الموسم 38 مباراة ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع 11 آخرين.

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