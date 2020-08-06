رسميا - حكم "ريمونتادا" ليفربول يقود مباراة برشلونة أمام نابولي

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

سونيت شاكير

عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التركي كونيت شاكير لإدارة مواجهة برشلونة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة فريق نابولي في التاسعة من مساء السبت، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان شاكير قد أدار مباراة الريمونتادا الشهيرة لليفربول، عندما تغلب الريدز على برشلونة بأربعة أهداف دون رد في أنفيلد.

أخبار متعلقة
تقرير: محاولة أخيرة من سيتي للإبقاء على إريك جارسيا.. أو بيعه لـ برشلونة حوار – رئيس برشلونة: ميسي سيعتزل هنا.. وهذا ما حدث في رحيل أرتور وخسرنا 200 مليون يورو كوميك بوك - ورقة انتخابية يائسة غيرت تاريخ برشلونة وكتبت بداية "التيكي تاكا" بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة.. وتشافي مدرب الفريق في المستقبل

وأدار شاكير لبرشلونة تسع مباريات سابقة، لم يخسر الفريق الكتالوني سوى مباراة الريمونتادا الشهيرة.

بينما نجح برشلونة في تحقيق الفوز في 4 مباريات تحت إدارة الحكم التركي وتعادل في مثلهم.

كما أدار شاكير ست مباريات سابقة لفريق نابولي وخسر الفريق الإيطالي في ثلاثة منهم.

بينما نجح نابولي في الفوز بمباراتين وتعادل مباراة واحدة تحت إدارة الحكم التركي.

اقرأ أيضا

نقل ملكية نادي روما

محاولة أخيرة من سيتي للإبقاء على إريك جارسيا

خطوة لتكريم الأطباء في الدوري المصري

اتحاد الكرة: سننهي الدوري بكل جدية

الحضري يختار التشكيل التاريخي لمصر

دوري أبطال أوروبا برشلونة نابولي ريمونتادا شاكير
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - حكم "ريمونتادا" ليفربول يقود مباراة برشلونة أمام نابولي 50 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - فوز أوكلاهوما على ليكرز بمشاركة عبد النادر وليبرون ساعة | رياضات أخرى
موسيقاه لم تطرب في أولد ترافورد.. إنتر يعلن ضم سانشيز مجانا ساعة | أوروبا
السر وراء "الجندوزي" ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - نقل ملكية نادي روما ساعة | أوروبا
تقرير: محاولة أخيرة من سيتي للإبقاء على إريك جارسيا.. أو بيعه لـ برشلونة ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة: سيتم تكريم جيش مصر الأبيض قبل انطلاق مباريات الدوري ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: سننهي الدوري بكل جدية واحترام.. لن نتخلى عن العدالة والنزاهة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد 4 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك
قد ينال إعجابك