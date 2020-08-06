رسميا - حكم "ريمونتادا" ليفربول يقود مباراة برشلونة أمام نابولي

عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التركي كونيت شاكير لإدارة مواجهة برشلونة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة فريق نابولي في التاسعة من مساء السبت، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان شاكير قد أدار مباراة الريمونتادا الشهيرة لليفربول، عندما تغلب الريدز على برشلونة بأربعة أهداف دون رد في أنفيلد.

وأدار شاكير لبرشلونة تسع مباريات سابقة، لم يخسر الفريق الكتالوني سوى مباراة الريمونتادا الشهيرة.

بينما نجح برشلونة في تحقيق الفوز في 4 مباريات تحت إدارة الحكم التركي وتعادل في مثلهم.

كما أدار شاكير ست مباريات سابقة لفريق نابولي وخسر الفريق الإيطالي في ثلاثة منهم.

بينما نجح نابولي في الفوز بمباراتين وتعادل مباراة واحدة تحت إدارة الحكم التركي.

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