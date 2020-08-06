موسيقاه لم تطرب في أولد ترافورد.. إنتر يعلن ضم سانشيز مجانا

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز

أعلن إنتر ميلان الإيطالي عن ضم التشيلي أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة مجانية، حيث قضى الموسم الحالي معارا لدى النادي الإيطالي.

ووقع سانشيز عقدا مع النادي الإيطالي حتى يونيو 2023، حسبما أعلن الأفاعي عبر موقعهم الرسمي.

وبحسب معظم التقارير، اتفق إنتر مع يونايتد على مجانية الصفقة مقابل تحمل إنتر للراتب الضخم للتشيلي.

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موسيقاه لم تطرب في أولد ترافورد

وكان أليكسيس قد انتقل إلى يونايتد قادما من أرسنال في صفقة تبادلية مع هنريك مخيتاريان في يناير 2018، الصفقة التي شهدت فيديو التقديم الشهير لسانشيز هو يعزف أغنية (Glory Glory Man United) في مسرح الأحلام.

إلا أن موسيقى سانشيز لم تطرب في أولد ترافورد، حيث خاض جناح برشلونة السابق مع يونايتد 45 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف فقط، وصنع 9 رغم الصفقة المدوية.

مع إنتر، خاض سانشيز هذا الموسم 29 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 10.

ويعد سانشيز الصفقة الرابعة لـ إنتر في الميركاتو الصيفي، بعد شراء المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

كما اشترى إنتر بشكل نهائي نيكولو باريلا مقابل 25 مليون يورو، بعد أن لعب له معارا من كالياري هذا الموسم.

فيما حل اليوناني الشاب جيورجيوس فاجيانيديس من باناثينايكوس بصفقة انتقال حر.

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