رئيس النصر السعودي: لم نتفاوض مع كهربا

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

مروان محسن - كهربا - الأهلي - سموحة

قال صفوان السويكت رئيس النصر السعودي إنه لا صحة لما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال في تصريحاته لقناة الأهلي: "لا توجد أي اتصالات من قبلنا مع إدارة الأهلي أو اللاعب لضمه".

وشدد "كهربا لاعب كبير بالتأكيد لكنه ليس ضمن اهتمامات النصر خلال الفترة المقبلة سواء لضمه نهائيا أو على سبيل الإعارة".

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وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أكد في وقت سابق لـFilGoal.com عدم وجود أي عروض لضم كهربا سواء أوروبية أو خليجية.

وانضم كهربا صاحب الـ26 عاما إلى الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، وخاض معه 10 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

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