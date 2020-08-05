فولفسبورج ينهار في 4 دقائق أمام شاختار بمشاركة مرموش الأولى أوروبيا

حجز كل من شاختار دونتسك الأوكراني وكوبنهاجن الدنماركي أولى بطاقات ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد التفوق على فولفسبورج وباشاك شهير على الترتيب.

شاختار سينتظر الفائز من مواجهة بازل السويسري وإينتراخت فرانكفورت الألماني، بينما يعرف كوبنهاجن أنه سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما اكتسح لاسك لينز النمساوي بخماسية خارج قواعده إلا إذا حدثت معجزة في ملعب أولد ترافورد.

مباراة شاختار وفولفسبورج شهدت المشاركة الأولى للمصري عمر مرموش أوروبيا بعدما شارك كبديل في الدقيقة 62 بدلا من الألماني دانييل جينجسك.

🕐 62' | 0⃣-0⃣ #UEL #DONWOB 🔁 First sub for the Wolves ⬅️Daniel Ginczek ➡️Omar Marmoush — VfL Wolfsburg US (@VfLWolfsburg_US) August 5, 2020

مباراة هي السادسة لـ مرموش مع الفريق الأول هذا الموسم منذ عودة النشاط في ألمانيا دون أن يسجل أو يصنع أهدافا خلال 110 دقيقة.

لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الأوكراني بهدفين مقابل هدف في ألمانيا لتصبح المهمة صعبة في الإياب.

التعادل ظل سلبيا طيلة أحداث اللقاء والتي اشتعلت بعض الشيء بعدما تعرض كوتشولفا مدافع شاختار في الدقيقة 68 بعد عرقلة مهاجم الضيوف قبل انفراده بالمرمى.

وما هي إلا دقيقتين تعرض بروكس لاعب فولسفبورج للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد ضرب جونيور مورايس مهاجم شاختار في منتصف الملعب.

هجوم فولفسبورج في الدقائق الأخيرة كبّد الفريق 3 أهداف في 3 دقائق و37 ثانية.

مورايس سجل هدفا في الدقيقة 89، وأضاف مانور سولمون الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وسجل مورايس الهدف الثالث بعد دقيقة من الثاني مستغلا انهيار دفاع الفريق الألماني.

وفي الدنمارك تفوق كوبنهاجن على بطل الدوري التركي لموسم 2019-2020 رغم خسارته ذهابا بنتيجة 1-0.

جوناس ويند افتتح التسجيل بشكل مبكر في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وفي الدقيقة 52 سجل هدف التقدم الثاني من علامة الجزاء.

وأضاف مواطنه راسموس فالك الهدف الثالث بعد مجهود فردي وتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس في الدقيقة 62.

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